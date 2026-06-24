L’éditeur franco-étasunien de logiciels de stockage en mode objet revoit son programme partenaires. Il insiste sur le fait que cette mise à jour n’a rien de cosmétique et qu’il s’agit au contraire d’une possibilité – pour ses quelque 400 partenaires – de changer de modèle dans un secteur de la tech en pleine mutation. Scality veut désormais rémunérer ses partenaires non seulement en fonction de leur expertise et de leur alimentation de l’entonnoir de vente mais surtout de leur capacité à adresser trois marchés en pleine croissance : la cyber-résilience, la souveraineté numérique et l’infrastructure d’IA.

L’éditeur constate que la demande en stockage immuable résistant aux rançongiciels n’a jamais été aussi forte, ni les marges sur ces projets aussi élevées. Il précise que sa solution logicielle est « à juridiction maîtrisée », s’adaptant à n’importe quelle infrastructure matérielle française ou européenne, sans dépendance à un hyperscaler étasunien. Et d’ajouter que « le stockage objet représente 51% du marché du stockage cloud mondial et croît à +24,4% par an, porté par les besoins d’entraînement et d’inférence des grands modèles de langage. Avec le lancement de Scality ADI (Autonomous Data Infrastructure) le 12 mai 2026, les partenaires disposent désormais d’une offre dédiée à adresser ce marché ». « Les partenaires qui construisent des pipelines, éduquent leurs clients et développent l’empreinte Scality sont ceux qui capturent le plus de valeur dans ce programme », ajoute Eric Leblanc (cf. photo), en charge du channel de Scality. « Et sur les marchés souverain et IA, en France comme en Europe, c’est précisément ce type de partenaires qui fait la différence ».

La nouvelle structure du programme comprend un nouveau niveau, Authorized, en plus des deux niveaux Select et Elite. Le seuil d’entrée est abaissé pour faciliter l’arrivée de nouveaux partenaires. D’après Scality, les marges sont améliorées sur l’ensemble du programme, quel que soit le niveau, mais un partenaire qui investit dans des certifications, la montée en compétences techniques et la co-génération de demande, bénéficie d’une économie plus avantageuse. L’écart de remise entre les niveaux Authorized et Elite est marqué pour qu’un investissement dans le temps soit plus rentable qu’une transaction ponctuelle, rappelle l’éditeur. Il indique que l’enregistrement des opportunités est également simplifié et la protection étendue pour que les partenaires investissent dans des cycles de vente longs « sans risque de cannibalisation ».

Le catalogue des formations inclut une formation technique approfondie sur ses offres RING et ARTESCA, dispensée en français et en 3 autres langues, en présentiel et à la demande, chaque trimestre (Scality Certified Architect). Les partenaires certifiés SCA sont habilités à qualifier les besoins de la clientèle et à architecturer les déploiements les plus complexes. Scality déploie également une formation commerciale pour positionner et vendre ARTESCA sur des cas d’usage de cyber-résilience, de stockage secondaire et de conformité réglementaire (Scality Sales Certified) et une formation à la mise en œuvre technique pour les équipes de déploiement (ARTESCA Delivery Training). Enfin, avec le lancement récent d’ADI, Scality propose un nouveau parcours de formation dédié à l’infrastructure de données autonome pour l’IA.