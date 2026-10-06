L’intégrateur de solutions de gestion bièvrois EBS Group rachète l’intégrateur boulonnais RD Consulting pour un montant non communiqué.

Spécialisé dans les solutions logicielles de Sage, RD Consulting compte 4 collaborateur·rice·s et accompagne 80 PME. Il revendique près de 900.000 euros de chiffre d’affaires. Sa fondatrice, Nathalie Rousseau, quitte l’entreprise pour partir à la retraite, tandis que son associé, Raynald Seigneur, rejoint les équipes d’EBS Group. RD Consulting va conserver son nom tout en étant pleinement intégré à EBS Group.

Cette acquisition doit permettre à EBS Group de clôturer l’année 2026 avec 115 collaborateur·rice·s et un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros, contre 30 millions d’euros en 2025.

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« Notre métier évolue profondément. Nous ne voulons plus être perçus uniquement comme un intégrateur qui déploie une solution, mais comme un partenaire capable de comprendre les enjeux de l’entreprise, de conseiller ses dirigeants et d’accompagner concrètement sa transformation », explique Benjamin Louvet, DG d’EBS Group, dans un communiqué.

Pour rappel, EBS Group a acquis un premier intégrateur Sage en 2023 : le montreuillois Aptetude. Cette opération lui a permis de renforcer son positionnement sur le marché tout en développant son partenariat avec l’éditeur britannique.