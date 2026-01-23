Le DG de la technologie et de la sécurité chez Econocom, Quentin Bouchard, prend également la responsabilité de la distribution et des services du groupe en France.

Dans le cadre de ses fonctions, il a pour mission d’accélérer la transformation numérique du groupe, en particulier grâce aux usages liés à l’intelligence artificielle (IA) et à la valorisation des données mais aussi d’industrialiser les offres IA & data et d’assurer la diffusion des meilleures pratiques de cyber et d’ingénierie des plateformes auprès des clients français.

Un communiqué précise que « cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ‘One Econocom’ et répond aux transformations profondes du marché, marqué par l’essor des usages as-a-service, la généralisation du travail hybride, l’exigence de cybersécurité et l’intégration accélérée de l’IA dans les processus métiers ». Et d’ajouter : « Econocom fait le choix d’un pilotage unifié de ses activités de distribution et de services en France, afin d’optimiser le parcours client, de mieux valoriser la donnée au service de la performance et de l’impact environnemental, et d’accélérer ainsi la dynamique commerciale ».

Quentin Bouchard bénéficie de 12 ans d’expérience au sein du groupe Econocom. Il a été nommé responsable de l’IT et de la sécurité du groupe en 2023, puis directeur général Global Group Tech d’Econocom en 2024. Il fait partie du comité exécutif du groupe depuis octobre 2024.