Le DG de la technologie et de la sécurité chez Econocom, Quentin Bouchard, prend également la responsabilité de la distribution et des services du groupe en France.

Dans le cadre de ses fonctions, il a pour mission d’accélérer la transformation numérique du groupe, en particulier grâce aux usages liés à l’intelligence artificielle (IA) et à la valorisation des données mais aussi d’industrialiser les offres IA & data et d’assurer la diffusion des meilleures pratiques de cyber et d’ingénierie des plateformes auprès des clients français.

Un communiqué précise que « cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ‘One Econocom’ et répond aux transformations profondes du marché, marqué par l’essor des usages as-a-service, la généralisation du travail hybride, l’exigence de cybersécurité et l’intégration accélérée de l’IA dans les processus métiers ». Et d’ajouter : « Econocom fait le choix d’un pilotage unifié de ses activités de distribution et de services en France, afin d’optimiser le parcours client, de mieux valoriser la donnée au service de la performance et de l’impact environnemental, et d’accélérer ainsi la dynamique commerciale ».

Quentin Bouchard bénéficie de 12 ans d’expérience au sein du groupe Econocom. Il a été nommé responsable de l’IT et de la sécurité du groupe en 2023, puis directeur général Global Group Tech d’Econocom en 2024. Il fait partie du comité exécutif du groupe depuis octobre 2024.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Les salariés d’Econocom-Osiatis France pétitionnent pour dénoncer la suppression de leur participation
Décidément, chez Econocom, les actionnaires sont à la fête mais pas les salariés. Alors que les dividendes des premiers vont encore gonfler de 14% cette année (33% en deux ans) avec une enveloppe globale de...

Les Unes 2014 d’InformatiqueNews
Une année riche en événements avec la montée en puissance régulière du cloud dans tous ses états – SaaS, IaaS et PaaS – et de la mobilité. De nombreuses entreprises ont engagé ce qu’il est...

Econocom : Jean-Louis Bouchard déclare qu’il a commis une erreur en laissant son fils prendre la direction du groupe
Lors de la présentation des résultats annuels la semaine dernière, le PDG d’Econocom, Jean-Louis Bouchard, est revenu sur l’intronisation puis la destitution six mois plus tard de son fils à la tête du groupe. Et...