Orange Business élargit son cloud de confiance. L’opérateur a obtenu de l’Anssi une seconde qualification SecNumCloud pour sa gamme Cloud Avenue. Elle porte sur Cloud Avenue SecNum Dynamic, une offre IaaS destinée aux applications et données exigeant des niveaux renforcés de résilience et d’isolation.

Cette qualification complète celle obtenue en juillet 2025 pour Cloud Avenue SecNum, également une offre IaaS. Cette dernière propose des environnements mutualisés ou dédiés sur un seul site, hébergés dans le datacenter Orange de Grenoble et opérés par des équipes françaises. Elle peut cumuler la qualification SecNumCloud avec les certifications ISO 27001 et HDS.

Le nouvel environnement qualifié se distingue par une architecture taillée pour les applications critiques. Les ressources sont entièrement dédiées à chaque client et physiquement isolées. L’infrastructure peut fonctionner en mode actif-actif entre deux datacenters Orange, à Val-de-Reuil et Chartres, pour renforcer résilience et continuité de service.

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Orange Business y ajoute des serveurs GPU dédiés, pour couvrir les charges de travail d’IA, notamment l’entraînement et l’inférence de modèles. L’opérateur entend ainsi couvrir, avec ses deux offres qualifiées, un spectre allant des projets de cloud souverain aux infrastructures nécessitant forte isolation, haute disponibilité et puissance de calcul.

Cette seconde qualification intervient dans un contexte réglementaire resserré. Un arrêté du 12 août 2026 a approuvé la version 3.2 du référentiel SecNumCloud et précisé les exigences applicables à certains services cloud utilisés par l’État, ses opérateurs et les groupements d’intérêt public pour traiter des données particulièrement sensibles.

« Avec cette seconde qualification SecNumCloud, nous élargissons notre gamme afin d’accompagner les organisations dans leurs projets les plus sensibles », souligne Aliette Mousnier-Lompré (photo), directrice générale d’Orange Business, qui cite notamment la protection des données critiques, la continuité d’activité et le déploiement d’une IA de confiance.