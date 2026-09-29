Cloud Temple vient d’obtenir la qualification PAMS (Prestataire d’administration et de maintenance sécurisées) de l’Anssi. Déjà qualifié SecNumCloud, l’opérateur étend ainsi le périmètre couvert par un visa de sécurité de l’agence. Celui-ci englobe désormais aussi les opérations d’administration et de maintenance de ses services managés.

La qualification PAMS vise les activités d’administration et de maintenance à distance des systèmes d’information. Elle impose notamment des exigences en matière de sécurisation des accès, d’authentification renforcée, d’habilitation des équipes, de séparation des rôles et de traçabilité des opérations. Ces dispositifs font l’objet d’un audit avant l’attribution de la qualification par l’Anssi.

Une continuité de sécurité entre infrastructure et applications

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Pour Cloud Temple, l’enjeu est de prolonger la protection apportée par SecNumCloud au-delà de l’infrastructure. Le référentiel SecNumCloud couvre les services cloud, mais pas les interventions humaines nécessaires à l’administration d’instances virtuelles, de progiciels métier, d’applications internes ou de plateformes de données. C’est ce périmètre que vient couvrir PAMS.

« Jusqu’ici, la garantie de l’État s’arrêtait à la porte du datacenter. Avec cette double qualification, elle couvre pour la première fois toute la chaîne, de l’infrastructure au dernier accès sur le logiciel métier », se félicite dans un communiqué Sébastien Lescop, Directeur général de Cloud Temple (photo).

La double qualification doit ainsi permettre à un client de confier à un même prestataire son infrastructure qualifiée SecNumCloud et les opérations d’administration des logiciels qui fonctionnent dessus. Cloud Temple indique que PAMS couvre l’ensemble de ses services managés, utilisés notamment par la Banque de France, Naval Group, Framatome, Veolia et Suez.

Cloud Temple étoffe depuis plusieurs années le périmètre de ses services qualifiés SecNumCloud. Après avoir obtenu en 2022 la qualification de son offre IaaS, l’opérateur avait étendu en 2024 ce visa à son PaaS basé sur OpenShift et à son service de stockage objet.

Deux ans de préparation

Cloud Temple indique avoir travaillé pendant deux ans à cette qualification, en adaptant ses outils et procédures, en renforçant le cloisonnement de ses environnements et en formant les équipes concernées. Cette démarche prolonge celle menée pour SecNumCloud, à laquelle l’entreprise dit avoir consacré deux ans et demi et 7 millions d’euros.

Cloud Temple est la seconde entreprise à décrocher le visa PAMS, après le groupe de services de sécurité I-Tracing en 2024. Sa particularité est en revanche d’être le premier opérateur cloud à cumuler PAMS avec une infrastructure déjà qualifiée SecNumCloud. Orange Business et Orange Cyberdefense sont les deux autres prestataires en cours de qualification PAMS, selon le dernier catalogue de l’Anssi.