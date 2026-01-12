L’éditeur belge de solutions ERP open source annonce la création de la filiale Odoo France, avec l’ouverture d’un bureau à Lyon prévue au deuxième trimestre 2026. Jusqu’ici présent sur le marché hexagonal sans structure juridique locale, l’éditeur franchit une nouvelle étape pour accompagner la croissance de ses activités en France, devenue son deuxième marché mondial après les États-Unis.

Cette implantation doit permettre à Odoo de renforcer sa proximité avec ses clients et son écosystème de partenaires, tout en tenant compte des spécificités réglementaires locales. Le contexte de la facturation électronique obligatoire à partir de 2026 constitue notamment un levier important de cette implantation, l’éditeur souhaitant être en capacité d’accompagner ses clients sur ces enjeux structurants.

Le bureau lyonnais sera placé sous la direction de Joséphine Vander Linden (photo), jusqu’ici Business Unit Manager chez Odoo en Belgique. Sa mission consistera à structurer l’équipe locale et à piloter le développement commercial sur le marché français, en lien étroit avec le réseau de partenaires.

Du côté des partenaires, l’annonce est perçue comme un accélérateur significatif pour l’écosystème ERP en France. « L’arrivée d’Odoo France va permettre de densifier l’écosystème local, d’accélérer l’innovation sur les spécificités françaises (comme la facturation électronique), et de créer encore plus de synergies entre l’éditeur, les partenaires intégrateurs et les clients finaux », a réagi notamment l’ESN spécialisée open source Smile, partenaire de longue date de l’éditeur.

Au niveau du groupe, Odoo a bouclé un solide exercice 2025 avec 650 millions d’euros de facturation et une croissance de plus de 40% de son revenu annuel récurrent. Employant 7.000 personnes, l’entreprise prévoit de poursuivre son recrutement pour viser les 10.000 talents en 2026.