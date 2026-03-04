Obvious technologies, éditeur français d’une solution de Commandement et Contrôle pour les organisations de sécurité et les missions critiques, poursuit sa solide trajectoire de croissance en annonçant un volume d’activité en forte hausse par rapport à l’année précédente.

Concrètement, OODA World est une suite logicielle intégrée alimentée par Constellation OS, combinant l’IA, la 3D, le jumeau numérique et des données exploitables pour simplifier, visualiser et intégrer de manière transparente des données multi-sources, révolutionnant ainsi la prise de décision et l’action. Ces caractéristiques associées à l’expertise métier des fondateurs (ex-commandant du GIGN, informaticiens reconnus) ont permis à Obvious Technologies de rapidement s’imposer sur son marché.

Une traction portée par l’international en 2025

Sur les douze derniers mois, 95% du chiffre d’affaires a été réalisé à l’international et plus particulièrement au Moyen-Orient où l’éditeur bénéficie d’une forte implantation et où il a su se forger une solide réputation auprès d’acteurs de référence comme le Dubai Mall, La ville de Médina (KSA), la Gendarmerie Tunisienne, ou encore l’aéroport de Doha. Cette traction s’explique également par la qualité des accords conclus avec un réseau de partenaires complémentaires (intégrateurs, etc.) et par la proximité locale des équipes d’Obvious Technologies.

Des perspectives fortes pour 2026

Cette année, Obvious Technologies compte aller encore plus loin et développer ses parts de marché en France après avoir éprouvé la qualité de son offre à l’international. Dans ce contexte, l’éditeur pourra s’appuyer sur une offre étendue avec la sortie prochaine d’une nouvelle solution. De plus, il prévoit de mettre en place une stratégie Channel locale en tissant des alliances stratégiques avec des partenaires de référence. Enfin, Obvious Technologies va fortement investir à l’échelle locale et faire évoluer son organisation pour mener à bien ses objectifs.

Thierry OROSCO, Directeur Associé chez Obvious Technologies « Depuis notre création en 2019, nous avons su démontrer notre capacité à proposer une solution de Commandement et Contrôle unique qui est le fruit de nos différentes expertises opérationnelles et technologiques. Sur les dernières années, nous avons réalisé la majeure partie de nos activités à l’international et allons désormais fortement investir en France pour y développer nos parts de marché et mener à bien notre plan stratégique. »