Computacenter a fait savoir jeudi que les résultats de son exercice calendaire 2025 dépasseraient ses prévisions, grâce à un « solide » second semestre. Une nouvelle saluée par un bond de plus de 10% de l’action du groupe à la bourse de Londres. Toutefois comme au premier semestre, la filiale française vogue à contre-courant et est pointée du doigt pour la faiblesse de ses résultats.

Sur l’ensemble de 2025, le groupe de services et de distribution britannique fait part d’une hausse de 31 % de son revenu brut facturé (32 % à taux de change constant). Les revenus du négoce (Technology Sourcing) progressent de 38% et ceux des services de 3%. Le bénéfice ajusté avant impôt devrait s’établir à au moins 270 millions de livres sterling, en hausse de 6% sur un an et dépassant la cible de 253 M£ des analystes.

Par régions, l’Amérique du Nord enregistre une performance record, tandis que le Royaume-Uni et l’Allemagne affichent une amélioration sensible après une période plus heurtée. Pour la France en revanche, le groupe fait part de « performances décevante depuis le début du deuxième trimestre » liées à des conditions de marché difficiles. Déjà au premier semestre, la filiale avait été désignée comme principale responsable de la dégradation des résultats de la région Europe de l’Ouest, qui avaient chuté de 12,1% à 358,3 M£.

Computacenter affiche sa confiance sur ses perspectives, terminant l’année avec un niveau de carnet de commandes « nettement supérieur » à celui de fin 2024 et de la mi-2025. Le groupe dit rester vigilant à l’environnement macroéconomique et aux pénuries de composants mais s’attend à la poursuite de l’amélioration de sa croissance organique. Ses résultats 2025 définitifs seront publiés le 12 mars 2026.