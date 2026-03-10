L’ancien directeur général de Cegedim Outsourcing fonde NexPoint Services, un intégrateur-conseil spécialisé dans les solutions de gestion et de sécurisation des terminaux.

L’expertise de la start-up s’articule autour de trois piliers : le Modern Endpoint Management (MEM), la sécurité post-périmétrique et l’expérience utilisateur optimisée (EUX). L’offre combine conseils, intégration, services gérés et centre de ressources. Elle s’adresse en priorité aux PME/TPE et ETI.

« Notre approche totalement intégrée qui associe technologies de pointe et services à forte valeur ajoutée nous permet de nous positionner en partenaire de confiance pour nos clients et d’opérer une offre de service innovante garante du bon fonctionnement et de la sécurisation de leur digital workspace », souligne Fabien Fudalej (cf. photo), le fondateur de NexPoint Services, dans un billet publié sur LinkedIn.

Trois mois après le démarrage de son activité, la jeune pousse compte six employé·e·s et quatre clients. Elle s’apprête à inaugurer des bureaux à Nanterre.

