Le groupe de cybersécurité Squad annonce la création d’un poste de Chief AI Officer (CAIO), confié à Omer Shala. Cette nomination vise à structurer et accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans les offres et les opérations du groupe.

Avec cette nouvelle fonction, Squad entend faire de l’IA un levier stratégique de création de valeur et de différenciation, dans un contexte où l’automatisation des menaces et la complexité des architectures de sécurité s’accélèrent.

La mission d’Omer Shala consistera notamment à structurer des offres de cybersécurité intégrant l’IA dès leur conception, en combinant analyse prédictive, automatisation et orchestration des dispositifs de sécurité.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité du parcours du dirigeant au sein du groupe. Entrepreneur et spécialiste de la cybersécurité, Omer Shala a fondé l’intégrateur spécialisé en cybersécurité Newlode, devenu Squad Cybersolutions après son acquisition en 2024. En plus de sa fonction de CAIO, il restera président de Squad Cybersolutions positionné désormais comme l’entité intégration et MSSP du Groupe Squad.

Pour Omer Shala, « l’intelligence artificielle ne constitue pas une évolution incrémentale de la cybersécurité », mais une transformation profonde des usages, des capacités offensives et des modes de défense.

« En créant la fonction de Chief AI Officer, nous faisons un choix structurant pour l’avenir du Groupe : inscrire cette transformation dans notre gouvernance et dans notre modèle d’expertise », ajoute Marc Brua, CEO et cofondateur du Groupe Squad.

