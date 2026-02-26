Dstny annonce la promotion de François Barde au poste de Directeur des ventes indirectes. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour l’entreprise qui connait une traction importante de ses activités portée par son réseau de distribution.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, François BARDE sera chargé de piloter la stratégie commerciale indirecte de Dstny sur le marché français et de faire évoluer en continu les ressources mises à disposition du réseau de partenaires. Il devra également coordonner les différents responsables commerciaux en région et travaillera en étroite collaboration avec la direction générale pour définir de nouveaux relais de croissance.

François BARDE peut s’appuyer sur plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’IT et des télécoms. Il a notamment évolué dans des structures de premier plan à l’image d’Orange et de Colt. François Barde a rejoint Dstny en 2023 en qualité de Responsable des ventes indirectes et bénéficie donc d’une parfaite connaissance des offres du groupe.

François BARDE, Directeur des ventes indirectes de Dstny « Je suis fier de participer activement au lancement de notre nouvelle stratégie commerciale qui nous permettra de répondre toujours mieux aux attentes de nos différents partenaires : intégrateurs, MSP, revendeurs et distributeurs. Dstny se positionne comme un acteur incontournable sur son marché et a su créer des conditions uniques pour accompagner les TPE et les PME dans leurs différents besoins en matière de collaboration digitale et de télécommunications. »

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dstny en régions pour présenter sa nouvelle offre de communication unifiée dans le Cloud
Ça y est, Dstny (ex-OpenIP) est prêt ! Comme il l’avait annoncé, l’opérateur de services de communication devient éditeur et s’apprête à démarrer la commercialisation de sa propre solution de communication unifiée dans le Cloud : Dstny...

Dstny affirme ses ambitions auprès des intégrateurs Microsoft
Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, lance un nouveau programme partenaire dédié aux intégrateurs spécialisés dans la mise en œuvre des technologies Microsoft. Cette annonce structurante s’inscrit dans le prolongement du...

Dstny démarre un tour de France partenaires pour accélérer l’adoption de sa solution de communication unifiée
Ce mardi 10 septembre, Dstny inaugure à Aix-en-Provence un tour de France partenaires en cinq étapes. Principale ambition de ce Dstny Business Tour 2024 : promouvoir sa solution MBCaaS, son outil de communication unifiée pour les...

Dstny étend la distribution de sa solution auprès des Partenaires Microsoft avec Be-Cloud
Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, voit son excellence saluée en intégrant le catalogue des solutions distribuées par Be-Cloud, un leader dans la revente à valeur ajoutée de solutions bureautiques cloud...

La complémentarité des services comme réponse au déclin de l’impression
Dans le cadre de notre matinée spéciale consacrée à la mutation des acteurs du bureau et de l’impression, notre journaliste Thierry Derouet a réalisé une interview avec François Barde, Responsable Ventes Indirectes chez Dstny, partenaire...