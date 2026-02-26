Dstny annonce la promotion de François Barde au poste de Directeur des ventes indirectes. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour l’entreprise qui connait une traction importante de ses activités portée par son réseau de distribution.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, François BARDE sera chargé de piloter la stratégie commerciale indirecte de Dstny sur le marché français et de faire évoluer en continu les ressources mises à disposition du réseau de partenaires. Il devra également coordonner les différents responsables commerciaux en région et travaillera en étroite collaboration avec la direction générale pour définir de nouveaux relais de croissance.

François BARDE peut s’appuyer sur plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’IT et des télécoms. Il a notamment évolué dans des structures de premier plan à l’image d’Orange et de Colt. François Barde a rejoint Dstny en 2023 en qualité de Responsable des ventes indirectes et bénéficie donc d’une parfaite connaissance des offres du groupe.

François BARDE, Directeur des ventes indirectes de Dstny « Je suis fier de participer activement au lancement de notre nouvelle stratégie commerciale qui nous permettra de répondre toujours mieux aux attentes de nos différents partenaires : intégrateurs, MSP, revendeurs et distributeurs. Dstny se positionne comme un acteur incontournable sur son marché et a su créer des conditions uniques pour accompagner les TPE et les PME dans leurs différents besoins en matière de collaboration digitale et de télécommunications. »