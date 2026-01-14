Denis Ferrand-Ajchenbaum rejoint TD Synnex en tant que VP Advanced Solutions France. Il succède à Denis Fouquet, qui dirigeait l’activité depuis 2024 et fera valoir ses droits à la retraite fin février. Il est rattaché à Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’IT et les écosystèmes multi-tiers, Denis Ferrand-Ajchenbaum apporte une expertise technologique et business reconnue, notamment dans le développement d’alliances stratégiques et la structuration d’activités à forte valeur ajoutée, en particulier dans les services.

Il a travaillé pendant 12 ans chez le grossiste IT Arrow, où il a occupé des postes de gestion des fournisseurs à l’échelle mondiale et de vice-président des ventes de la plateforme de services cloud Arrowsphere. Avant de rejoindre TD Synnex, il a occupé le poste de vice-président senior en charge du développement et des écosystèmes chez Exclusive Networks puis de directeur de la croissance chez Infinigate Group.

« Je remercie chaleureusement Denis Fouquet pour sa collaboration tout au long de ces années, il a joué un rôle crucial dans le développement de notre division AS. Je lui souhaite une très bonne nouvelle phase de vie. Je suis, par ailleurs, très confiant dans la capacité de Denis Ferrand-Ajchenbaum à porter la vision et la dynamique d’Advanced Solutions auprès de l’écosystème et à réaliser nos ambitions », commente dans un communiqué Pascal Murciano.