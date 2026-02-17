HID rejoint le Campus Cyber. Un engagement qui s’inscrit dans une vision de long terme de la résilience numérique, pensée comme un enjeu de souveraineté économique et de gouvernance pour les organisations.

HID annonce son entrée au Campus Cyber. Ce partenariat marque un tournant stratégique pour le leader mondial des solutions d’identités de confiance, qui fait de la France un territoire prioritaire pour déployer son expertise face aux défis de souveraineté numérique. Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de long terme visant à renforcer la résilience numérique des organisations françaises et à contribuer à un écosystème cyber structuré, collaboratif et opérationnel.

Face à l’intensification des cyberattaques et aux nouvelles exigences réglementaires européennes (NIS2, Cyber Resilience Act), la maîtrise des identités et des accès s’impose comme un enjeu critique qui dépasse le seul périmètre IT. Elle conditionne désormais la capacité des organisations à protéger leurs actifs critiques tout en assurant leur continuité d’activité.

« La résilience numérique est aujourd’hui un facteur de souveraineté économique. Elle conditionne la capacité des organisations à protéger leurs actifs critiques, à rester compétitives et à évoluer dans un cadre réglementaire de plus en plus exigeant. En rejoignant le Campus Cyber, HID s’inscrit dans une démarche collective visant à renforcer durablement l’écosystème cyber français »,

déclare Clara Bardou Directrice Marché France – HID PACS.

Le Campus Cyber, accélérateur de solutions innovantes

En rejoignant le Campus Cyber, HID intègre un écosystème de plus de 250 entités et 1 800 experts mobilisés sur la résilience collective. Inauguré en février 2022 à La Défense dans le cadre de la stratégie nationale d’accélération cyber, ce hub public-privé s’impose comme le point de convergence entre innovation, recherche, formation et opérationnel.

Pour HID, cet engagement se traduit par :

la participation aux communautés d’intérêt autour de l’interopérabilité et des standards d’identité;

le partage d’expertise sur l’authentification forte et la convergence des contrôles d’accès physique et logique ;

la contribution à des référentiels alignés sur les réalités opérationnelles des organisations françaises.

L’identité et les accès, nouveaux piliers de la résilience numérique

Dans des environnements de plus en plus complexes, la maîtrise des identités et des accès constitue un enjeu central de cybersécurité. Elle conditionne la capacité des organisations à sécuriser à la fois leurs systèmes numériques et leurs infrastructures physiques, tout en répondant à des exigences réglementaires croissantes.

En rejoignant le Campus Cyber, HID entend contribuer à cette réflexion collective, en apportant son expertise dans les domaines de l’identité numérique, de l’authentification forte et du contrôle d’accès physique et logique. Des briques essentielles pour renforcer la confiance, la traçabilité et la cohérence des architectures de sécurité.

Vers une filière française de l’identité numérique souveraine

Au-delà de l’aspect technologique, l’adhésion de HID au Campus Cyber s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration de la filière cyber française.

Elle répond à un triple objectif :

Renforcer la résilience collective face à des menaces Accélérer le transfert de connaissances entre acteurs internationaux et écosystème local Contribuer à l’émergence de standards interopérables alignés avec les exigences de souveraineté

« La France dispose d’un écosystème cyber d’excellence. Le Campus Cyber est le lieu où se construit concrètement cette souveraineté numérique, au croisement de l’innovation, de la régulation et de l’opérationnel. HID veut être un contributeur actif de cette dynamique », conclut Clara Bardou.