Alphabet, la maison mère de Google, a atteint lundi une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars. C’est la quatrième entreprise à franchir ce seuil aux côtés de Nvidia, Microsoft et Apple.

L’action d’Alphabet progressait de plus de 1% lundi, après qu’Apple ait annoncé choisir Google Gemini plutôt qu’OpenAI comme base pour ses modèles d’intelligence artificielle et pour alimenter les fonctionnalités d’IA de son assistant Siri.

Déjà mercredi dernier, la valorisation d’Alphabet avait dépassé celle d’Apple, une première depuis 2019. C’est le couronnement d’une année boursière 2025 exceptionnelle, qui a vu l’action s’envoler de 65% enregistrant la meilleure progression parmi les « sept magnifiques » de Wall Street. Sa meilleure performance également depuis 2009, année où elle avait doublé de valeur après la crise financière.

Alors que l’émergence de ChatGPT avait menacé d’ébranler la domination de Google, le géant du web a su réagir et regagner la confiance des investisseurs. Le succès de Gemini a rassuré sur sa capacité à rester un acteur central de l’IA générative. Le développement de ses propres puces d’IA (TPU IronWood) réduit sa dépendance à Nvidia et le positionne même en potentiel rival.

Google Cloud, tiré par les services d’IA, joue à plein régime son rôle de moteur de croissance. Son chiffre d’affaires a bondi de 34 % au troisième trimestre, avec un carnet de commandes de contrats de vente non comptabilisés atteignant 155 milliards de dollars.

Alphabet a bénéficié d’autres catalyseurs comme la prise de participation de Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, interprétée comme un signal de confiance dans son modèle économique. Une décision de justice en septembre a également éloigné le scénario d’un démantèlement antitrust et permis de conserver le contrôle de Chrome et Android.

En ce début d’année 2026, Alphabet s’impose donc comme la deuxième société cotée la mieux valorisée derrière Nvidia (4.500 Md$) et devant Apple (3.850 Md$) et Microsoft (3.500 Md$).

