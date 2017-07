La croissance se poursuit mais ralentit chez Groupe Open. L’ESN affiche en effet un chiffre d’affaires de 78,6 millions d’euros au second trimestre, en croissance annuelle de 2,9%. Au premier trimestre, la croissance était de 3,3%. Ce ralentissement est semble-t-il dû à l’impact de 3 jours chômés supplémentaires en France. De 11,5% au premier trimestre, la croissance a été ramenée à 3,3% dans l’Hexagone, soit un chiffre d’affaires de 73,2 millions d’euros. En revanche, l’international reprend des couleurs avec -2,8% contre -9,8% au premier trimestre.

Sur l’ensemble du semestre, la société réalise un chiffre d’affaires de 162,5 millions d’euros, en progression de 6,3%, dont 4,4% en organique, par rapport à l’année dernière.

L’effectif productif au 30 Juin était de 3.700 collaborateurs, en hausse par rapport aux 3.500 personnes productives comptabilisées un an auparavant. Les indicateurs d’activité sont également en progression L’ambition du groupe est de recruter 1.000 nouveaux collaborateurs cette année. Près de la moitié d’entre eux ont déjà rejoint les équipes de la société, venant renforcer ses expertises IT et digitales.

Dans le cadre de son plan stratégique, l’ESN a lancé deux nouvelles initiatives au cours du semestre. La première est l’ouverture du Fastlab byOpen (fastlab.open.global), un programme destiné à accélérer les initiatives digitales des entreprises, qui rassemble des équipes projet et des experts digitaux, en un même lieu doté des dernières technologies et infrastructures, s’appuyant sur une méthode agile adaptée. La seconde est le lancement du Store byOpen (www.openstore.global), une plateforme e-commerce dont la vocation est de donner accès en ligne à l’offre de services à la demande, d’expertises et de solutions. Chaque entreprise peut en quelques clics découvrir les offres les plus innovantes et leurs tarifs au sein d’une interface ergonomique.

Par ailleurs, Groupe Open a bénéficié au cours de ce premier semestre d’une forte montée en puissance sur le marché d’assistance à maitrise d’œuvre de l’UGAP, remporté en groupement fin 2016.

A vu de ses indicateurs, l’ESN prévoit pour le premier semestre une croissance significative de son résultat opérationnel courant et de sa marge d’exploitation. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, elle table sur la progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant. Elle se dit enfin confiante sur l’atteinte de l’objectif dicté par son plan stratégique à l’horizon 2020, à savoir 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et 10% de résultat opérationnel courant, réalisé aussi bien en organique que par croissance externe.