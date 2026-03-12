Après avoir annoncé début février avoir dépassé son objectif annuel de chiffre d’affaires, Neurones publie ses résultats audités pour 2025. La publication confirme une année de croissance pour le groupe de conseil et de services numériques, mais aussi un tassement de sa rentabilité.

Comme annoncé précédemment, le chiffre d’affaires atteint 857,2 millions d’euros, en hausse de 5,8% dont 5,1% en organique, alors que le marché du conseil et des services numériques a reculé d’environ 1,8%. Sur le plan commercial, le groupe continue donc de gagner du terrain.

En revanche, la progression de l’activité ne se traduit pas par une amélioration du bénéfice. Le résultat net part du groupe s’établit à 52,1 millions d’euros, contre 52,5 millions en 2024, soit un niveau quasiment inchangé malgré la hausse du chiffre d’affaires.

La rentabilité opérationnelle a également fléchi. Le résultat opérationnel d’activité ressort à 82,1 millions d’euros, soit 9,6% du chiffre d’affaires, contre 84,1 millions et 10,4% un an plus tôt. Le groupe indique que la rentabilité s’est redressée au second semestre, après un début d’année moins favorable.

Le cash-flow libre s’élève à 62,2 millions d’euros, en baisse sensible par rapport aux 74,6 millions de 2024, signe d’une conversion plus limitée de la croissance en trésorerie. Les investissements sont restés contenus (10,3 millions d’euros), principalement consacrés au développement de la plateforme de cloud souverain et sécurisé du groupe. La situation financière demeure néanmoins très solide avec une trésorerie nette de 336,6 millions d’euros, soit 14 euros par action.

Neurones, qui compte désormais plus de 7 300 collaborateurs, aborde 2026 en s’appuyant sur les moteurs de croissance de son marché — IA, data, cloud et cybersécurité. Les prévisions pour l’exercice seront communiquées lors de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, le 6 mai. Le conseil d’administration proposera par ailleurs un dividende de 1,40 euro par action, en hausse de 7,7%.