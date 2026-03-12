Le français HR Path, spécialisé dans le conseil en ressources humaines et en solutions SIRH, poursuit sa stratégie de croissance externe aux États-Unis avec l’acquisition du cabinet Inspire Human Resources (Inspire HR), une société de conseil d’une quinzaine de collaborateurs spécialisée dans l’accompagnement stratégique des fonctions RH.

Fondée en 2007 par Jaime Klein et basée à New York, la société s’est fait connaître comme l’un des pionniers du modèle RH fractionné, qui consiste à mettre à disposition des entreprises des experts RH expérimentés de manière ponctuelle ou à temps partiel. Ce positionnement lui a permis de se constituer un portefeuille diversifié de clients à la recherche d’expertises RH senior sans recourir à un recrutement permanent.

« L’acquisition d’Inspire HR constitue une avancée majeure dans le renforcement de nos capacités de Conseil en Amérique du Nord, une région clé pour notre stratégie de croissance mondiale », commente dans un communiqué François Boulet, CEO et cofondateur d’HR Path (photo). « L’équipe exceptionnelle d’Inspire HR apporte une expertise profonde sur l’ensemble des fonctions RH, nous permettant de mieux accompagner les organisations dans l’évolution de leur culture, de leur stratégie talents et de l’expérience collaborateur. »

Les équipes et le management d’Inspire HR sont maintenus et continueront d’opérer sous la marque « Inspire HR, an HR Path Company », afin d’assurer la continuité des activités auprès des clients.

Cette opération s’inscrit dans une série d’acquisitions menées ces dernières années par HR Path pour consolider sa présence sur le marché nord-américain. Le groupe avait notamment déjà mis la main sur les sociétés américaines PredictiveHR, RKM Consulting, ClearCourse Consulting et Terra Information Group. HR Path opère désormais dans 28 pays, emploie 2.500 collaborateurs et accompagne plus de 3000 entreprises clientes à travers le monde. Son chiffre d’affaires était de 290 M€ en 2025.

