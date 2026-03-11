En amont de la 18ème édition du Forum InCyber, à Lille, du 31 mars au 2 avril 2026, un jury d’une vingtaine de représentant·e·s d’entreprises, de fonds d’investissement, de l’Anssi et du Ministère de l’Intérieur, distingue quatre start-ups lauréates parmi 60 candidatures : VirtualBrowser, Qevlar AI, Avanoo et Label4.AI.

Basée à Lyon et à Paris, la start-up VirtualBrowser remporte le Prix du Président de la République, anciennement Grand Prix des start-ups du Forum InCyber. VirtualBrowser se spécialise dans l’isolation de la navigation web (Remote Browser Isolation). Sa technologie certifiée CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) par l’Anssi permet aux organisations de se protéger des cybermenaces en déportant l’exécution du code web sur des serveurs distants.

Qevlar AI reçoit le Prix de la croissance avec sa solution d’intelligence artificielle appliquée aux centres d’opérations de sécurité (SOC). Co-fondée à Paris en 2023 par Ahmed Achchak et Hamza Sayah, Qevlar AI développe des agents IA qui analysent de manière autonome les données de sécurité provenant de multiples sources (SIEM, EDR, pare-feu, etc.) et fournissent des rapports aux analystes. Après avoir levé près de 14 millions d’euros en avril dernier, la jeune pousse vient d’obtenir près de 26 millions d’euros lors d’un tour de table auprès de Partech et Forgepoint Capital International, avec la participation d’EQT Ventures.

Née sous le nom de Sonar Clarity en 2024, la start-up Avanoo obtient le Prix de l’impact opérationnel avec sa plateforme automatisée qui permet de cartographier en continu toutes les applications SaaS en usage, de rationaliser les licences et d’évaluer les vulnérabilités de sécurité et de conformité. Avanoo veut remettre de l’ordre dans le Shadow IT et la Shadow IA.

Créée par des chercheurs de l’INRIA et du CNRS et des anciens de TF1 et Qwant, Label4.AI est récompensée par le Prix de la Recherche et par le Prix du Coup de cœur. Sa solution s’appuie sur une combinaison de tatouage numérique invisible (watermarking) et d’outils d’analyse approfondie (forensics) pour identifier, tracer et authentifier les contenus générés ou manipulés par l’intelligence artificielle.

La remise officielle des prix est prévue le 1er avril prochain lors de l’événement Forum InCyber.