Créé en 2010 pour accompagner les premières migrations vers le cloud Microsoft, l’intégrateur francilien IT Systèmes entame aujourd’hui une nouvelle étape de son développement. L’entreprise dirigée par Samir Amara mise désormais sur la création d’agents d’intelligence artificielle et sur le développement applicatif assisté par IA pour soutenir sa croissance.

« Nous avons connu plusieurs vagues technologiques depuis la création de l’entreprise. Après le Cloud puis le Modern work, nous entrons dans une nouvelle ère centrée sur l’IA », explique le dirigeant (photo).

Pour préparer ce virage, IT Systèmes a créé il y a deux ans et demi un pôle développement IA. Celui-ci regroupe aujourd’hui huit collaborateurs. Cette équipe fournit trois types de prestation : du développement applicatif classique – qui tend à se réduire fortement –, du développement assisté par IA, et de la création d’agents IA.

« L’IA permet d’accélérer fortement les cycles de développement, explique Samir Amara. Nous sommes aujourd’hui capables de déployer un CRM en une trentaine de jours ou de développer un ERP en trois mois. On arrive à diviser par trente les temps de développement. Avec l’IA, les solutions sur mesure sont beaucoup plus rapides à mettre en place, mais également à maintenir. C’est ce que nous appelons l’ère de l’hyper-développement ».

Au-delà du développement à façon, l’IA ouvre également des opportunités sur des sujets connexes tels que la gouvernance des données, la cybersécurité ou l’évolution des infrastructures.

Ce repositionnement stratégique s’est accompagné d’une profonde réorganisation interne en 2025. L’entreprise a renouvelé 80% de ses équipes projets – avec neuf départs, dont son directeur technique en mars 2025, pour douze arrivées – et a refondu son équipe commerciale (trois départs pour cinq arrivées).

Cette transformation reflète l’évolution du marché. L’activité historique de migrations cloud, qui représentait encore 80 % du chiffre d’affaires il y a quelques années, ne pèse plus aujourd’hui qu’environ 10 % de l’activité.

L’activité Modern work demeure toutefois un pilier important pour l’entreprise. Elle représente environ 30 % de son chiffre d’affaires et reste dynamique notamment autour de la sécurisation du poste de travail Microsoft (EDR, Intune, enrôlement, supervision et contrôle des accès) et de l’optimisation Teams.

IT Systèmes revendique un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros pour l’exercice 2025, en progression de 4 % par rapport à 2024. Une croissance limitée au regard de la croissance de 17 % des effectifs sur la période – l’entreprise compte désormais 55 salariés – mais qui s’explique par l’important renouvellement des équipes intervenu dans le cadre de la réorganisation.

Pour autant, l’entreprise prévoit d’accélérer encore ses recrutements cette année avec une vingtaine d’ouvertures de postes prévues. IT Systèmes prévoit notamment de recruter des développeurs seniors capables d’encadrer les développements assistés par IA, des spécialistes de la gouvernance des données, et des chefs de projet pour accompagner les clients dans la définition de leurs besoins. L’objectif est d’atteindre 80 collaborateurs et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à deux ans.