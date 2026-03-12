Dernière étape franchie pour Alphabet avec la finalisation du rachat de l’entreprise israélo-étatsunienne de cybersécurité Wiz pour la rondelette somme de 32 milliards de dollars. Il s’agit de la plus grosse acquisition jamais réalisée par la maison-mère du géant numérique étatsunien Google.

Pour rappel, cette transaction a reçu l’accord de l’Union européenne le mois dernier, sans condition. Le département étasunien de la Justice avait déjà validé l’accord en novembre 2025. L’offre de rachat avait été signée en mars 2025. C’était la seconde tentative de Google d’acquérir Wiz après un premier refus en 2024. Le montant proposé était alors de 23 milliards de dollars.

Fondée en 2020 à Tel-Aviv, Wiz compte les plus grosses entreprises des Etats-Unis parmi ses clients. La moitié des sociétés figurant dans le classement Fortune 100 fait partie de sa clientèle. Son siège social est à New York mais les quatre fondateurs de Wiz sont d’anciens officiers de l’armée israélienne et 500 de ses employé·e·s sont des résident·e·s d’Israël. La société employait 1.800 personnes environ en 2025. Ces équipes devraient rester en place. Dans un communiqué, Wiz assure que sa plateforme ne sera pas réservée à Google Cloud et continuera de fonctionner sur AWS, Microsoft Azure et Oracle Cloud. 

