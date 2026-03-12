Historiquement centré sur l’intégration de solutions ERP et CRM pour les PME et les ETI, Prodware fait évoluer son métier vers un rôle plus affirmé de conseil en technologies. Ce repositionnement vers le conseil s’inscrit dans un contexte où les entreprises sont confrontées à une multiplication d’innovations technologies, liées notamment à l’IA, mais peinent à identifier celles susceptibles de leur apporter réellement de la valeur, explique Alain Conrard, président de Prodware (photo).

Pour ce dernier, l’enjeu consiste donc à accompagner les entreprises dans la maîtrise de ces technologies émergentes et à les aider à identifier celles qui impacteront positivement leur performance. « Cela implique de connaître à la fois les technologies et les métiers de nos clients », explique-t-il.

C’est là que l’intégrateur espère tirer son épingle du jeu. Capitalisant sur sa présence historique au cœur des systèmes d’information de ses clients – via les ERP et CRM qu’il déploie – il entend s’appuyer sur les données métier qu’ils contiennent pour automatiser et optimiser leurs processus métiers via le développement d’agents intelligents et de nouveaux outils analytiques. Dans le même temps, le groupe développe ses offres autour des plateformes cloud et de la sécurité des données, pour répondre aux enjeux de souveraineté numérique et de conformité.

Cette transformation se reflète déjà dans la dynamique de croissance des différentes activités du groupe. Si les métiers traditionnels d’intégration continuent de progresser, avec une croissance comprise entre 7 % et 12 % selon les pays – portée notamment par les projets de migration vers le cloud –, les activités de conseil progressent beaucoup plus rapidement – entre 18 % et 30 % –, sous l’effet de la demande croissante autour de la gestion de la donnée, de l’IA et du Cloud. En France, Prodware a ainsi enregistré une croissance de 7 % de son chiffre d’affaires en 2025, pour atteindre environ 80 millions d’euros.

Cette évolution du positionnement s’accompagne de changements internes significatifs. Afin de s’adapter aux nouvelles attentes du marché et développer ses compétences en data, IA et Cloud, l’entreprise a engagé une réorganisation importante de ses équipes. Environ 10 % des effectifs ont été renouvelés, tandis que l’effectif global a été réduit d’environ 5 %, notamment par la rationalisation de certaines fonctions support. Dans le même temps, une partie de l’effectif a bénéficié de formations sur les sujets du moment.

En parallèle, le profil des recrutements a évolué. L’entreprise privilégie désormais des consultants disposant soit d’une expertise métier (finance, chaine logistique, production), soit d’une expertise technologique (data, IA, Cloud, cybersécurité). En France, Prodware ne recrute quasiment plus de développeurs, ce rôle étant désormais dévolu à ses centres de développement en Europe de l’Est et en Espagne.

Ce repositionnement impacte également les équipes commerciales qui doivent désormais porter un discours beaucoup plus orienté conseil à l’adresse des directions générales et des directions métiers.

Cette transformation doit permettre à Prodware d’accélérer sa croissance. La filiale française, dirigée depuis un an par José Maria Sanchez, vise ainsi 15 % de croissance organique en 2026.

À noter que cette montée en puissance du conseil s’accompagne également d’une évolution du périmètre du groupe en France. Prodware prépare ainsi le lancement en France au deuxième trimestre de Protinus, une société néerlandaise acquise il y a trois ans et spécialisée dans la gestion de l’approvisionnement auprès des grandes administrations et des grands comptes. Ce modèle, déjà déployé avec succès aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, consiste à accompagner les organisations dans leurs choix d’architectures et dans la gestion de leurs achats IT à grande échelle. Son arrivée en France doit permettre au groupe d’élargir son positionnement auprès de clients de très grande taille.