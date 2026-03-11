Les livraisons mondiales d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de stations de travail devraient reculer de 12% en 2026 pour atteindre 245 millions d’unités, selon les dernières prévisions du cabinet d’études Omdia. Cette contraction est principalement attribuée à la flambée des prix de la mémoire et du stockage.

Omdia anticipe en particulier une hausse d’au moins 60% de ces composants dès le premier trimestre 2026, avec une pression inflationniste qui devrait se poursuivre au cours des trimestres suivants, même si les augmentations ultérieures devraient être plus modérées. Depuis le premier trimestre 2025, le coût des configurations mémoire et stockage courantes a déjà progressé de 90 à 165 dollars par machine, ce qui pèse directement sur les marges des fabricants de PC. Face à cette hausse des coûts, les constructeurs sont contraints de réduire leurs promotions, d’augmenter leurs prix et d’ajuster leurs configurations.

La baisse attendue devrait toucher l’ensemble des segments du marché. Les livraisons d’ordinateurs de bureau sont ainsi attendues en recul de 10%, à 53,2 millions d’unités, tandis que celles des ordinateurs portables devraient diminuer de 12%, pour atteindre 192,2 millions d’unités. Omdia souligne toutefois que le scénario pourrait se dégrader davantage si les tensions sur l’approvisionnement en mémoire et en stockage s’aggravaient. Dans cette hypothèse, combinant pénuries plus marquées et nouvelles hausses de prix, les livraisons mondiales pourraient chuter de 15% ou plus. Le cabinet évoque également l’incertitude liée au conflit récent au Moyen-Orient, susceptible de perturber le transport international et la croissance de certains marchés régionaux.

L’impact varie selon les segments de prix. Les PC d’entrée de gamme, vendus moins de 500 dollars, devraient être les plus affectés, avec une chute attendue de 28%, à 62,1 millions d’unités. Les marges plus faibles et la forte sensibilité aux prix des consommateurs de ce segment rendent ces machines plus vulnérables à la hausse des coûts des composants. À l’inverse, les PC haut de gamme, vendus 900 dollars et plus, devraient mieux résister et pourraient même enregistrer une légère croissance, les fabricants privilégiant ces modèles pour préserver leurs performances commerciales.

Selon Omdia, l’impact du ralentissement de l’offre ne sera pas uniforme selon les plateformes. Les PC sous Windows, qui représentent environ 83 % des livraisons, devraient reculer de 12 %. Les appareils ChromeOS, très présents dans l’éducation, pourraient enregistrer la baisse la plus marquée, à 28 %, en raison de marges plus faibles et d’une allocation de composants plus limitée. Les Mac devraient pour leur part limiter le recul à 5 %, grâce à la chaîne d’approvisionnement intégrée d’Apple et à son positionnement haut de gamme. Enfin, les PC sous HarmonyOS devraient rester un segment de croissance rapide, à mesure que Huawei développe son écosystème PC en Chine.