Heliaq annonce la nomination de Stéphane Caumont en tant que directeur général délégué d’Heliaq Solutions. Basé au siège bordelais du groupe, il a pour mission d’accélérer le développement de cette filiale de 200 salariés dédiée au cloud, à la cybersécurité et aux services managés.

Rattaché à Éric Julien, directeur général d’Heliaq, il est notamment chargé d’accompagner la croissance externe et mener à bien les intégrations, d’optimiser la plateforme cloud et de renforcer les offres de cybersécurité, notamment autour de la cyber-résilience et des services SOC.

Avant de rejoindre Heliaq, il était directeur de la division Cloud et services managés de Cheops Technology, entité de 260 personnes.