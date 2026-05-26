Westcon-Comstor a bouclé son exercice fiscal 2026, clos le 28 février, sur une nouvelle progression de son activité. Le spécialiste de la distribution à valeur ajoutée (VAD) affiche des ventes brutes en hausse de 9,6%, à 5,74 Md$. Cette croissance s’accompagne d’une amélioration de la rentabilité, portée par la transition vers une activité récurrente axée sur les logiciels et les services.

Le bénéfice brut progresse ainsi plus vite que l’activité, de 13,1%, à 499,2 M$, tandis que l’Ebitda ajusté gagne 15%, à 172,4 M$. La marge brute s’améliore à 25,8%, ou 25% hors effet exceptionnel lié à un litige fiscal tranché en sa faveur.

Les ventes brutes non matérielles, incluant logiciels et services, représentent désormais 71% du total, contre 68% sur l’exercice précédent. Les revenus récurrents progressent de 12,8%, à 3,89 Md$, et pèsent 68% des ventes brutes. La cybersécurité reste le principal moteur de cette dynamique, avec des ventes brutes en hausse de 12,4%, à 3,02 Md$, soit 52% de l’activité totale du groupe.

L’Europe demeure de loin le premier marché du distributeur, avec 61% des ventes brutes, devant la région Asie-Pacifique (27%) et Moyen-Orient et Afrique (12%). Sur la zone, Westcon-Comstor a poursuivi sa consolidation avec le rachat du distributeur cyber slovène REAL Security pour 15,1 M$, l’extension de son accord avec Proofpoint pour devenir le premier distributeur européen autorisé à délivrer ses services professionnels, et la nomination de Stéphane Reboud comme vice-président senior des ventes pour l’Europe.

David Grant, CEO de Westcon-Comstor (photo), voit dans ces résultats la confirmation du repositionnement du groupe vers la vente sur le cycle de vie des solutions, les logiciels et les services, censé rendre l’activité plus prévisible et moins exposée à la volatilité des prix du matériel.

« À l’avenir, nous voyons d’importantes opportunités autour de l’intelligence artificielle, de l’automatisation, ainsi que des modèles pilotés par les plateformes et les marketplaces, en aidant nos partenaires à transformer leurs capacités en offres packagées et évolutives générant des revenus récurrents », a-t-il déclaré.