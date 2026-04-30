L’éditeur marseillais de solutions de cybersécurité recrute Vanessa Dahan en tant que Distribution Business Manager. A ce poste, elle a pour mission de structurer et développer le réseau de distribution de Mailinblack. Plus en détails, elle va piloter les relations avec les distributeurs, animer l’écosystème de partenaires et faire le lien en interne entre les équipes commerciales, marketing et produit de la PME phocéenne.

Forte de 23 ans d’expérience au sein du grossiste étatsunien TD Synnex, elle connaît bien les enjeux du channel IT et pourra ainsi épauler Nicolas Stoyanov, le directeur des partenariats de Mailinblack depuis juin dernier« La création de ce nouveau poste en interne marque une étape clé dans notre stratégie : faire du channel un pilier structurant de notre croissance », déclare ce denier dans un communiqué.

Pour rappel, Mailinblack affirme protéger plus de 2,5 millions d’utilisateur·rice·s au sein de 25.000 organisations, avec une approche 360° de la protection (email, web, mots de passe, sensibilisation, simulations et scoring cyber). L’éditeur revendique avoir fortement accéléré sa stratégie Channel First, autour d’un réseau de plus de 1.600 partenaires actifs en France, notamment via des partenariats structurants avec Bouygues Telecom, Arrow, Soft Value, MCA ou encore Actual Systems.

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