NXO ouvre un nouveau chapitre de son développement avec l’installation de son siège social à La Défense. Depuis le 30 mars, l’intégrateur a quitté Rueil-Malmaison pour prendre ses quartiers dans l’immeuble Le Belvédère (photo), au pied de la Grande Arche. Il y occupe les 8e et 9e étages, soit environ 4.000 m² destinés à accueillir à terme près de 350 collaborateurs.

Réalisée avec l’appui du conseil immobilier Parella, cette implantation vise à améliorer l’accessibilité du siège pour les salariés, clients et partenaires, mais aussi à accompagner l’évolution de l’organisation de NXO. Les nouveaux locaux intègrent notamment des espaces collaboratifs et un showroom, avec l’objectif de favoriser le travail transverse entre les équipes.

Cette implantation intervient alors que NXO poursuit sa montée en puissance sur les activités à plus forte valeur ajoutée. En 2024, l’entreprise a réalisé 330 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de 5,5%, avec un résultat opérationnel de 11,2 M€, en hausse de 15%. Ses activités réseaux, infrastructures IT et cybersécurité représentent désormais plus de la moitié de son chiffre d’affaires, dont environ 20% pour la seule sécurité.

Le nouveau siège permet également de rapprocher les équipes de NXO, de NXO Experts, sa filiale spécialisée dans le conseil et les services et d’iDNA, cabinet de conseil et d’ingénierie en cybersécurité acquis en février 2026. Cette acquisition a apporté à l’intégrateur une quarantaine de spécialistes supplémentaires et 6,5 M€ de chiffre d’affaires. NXO compte aujourd’hui 1.200 collaborateurs et 36 implantations en métropole et dans les DROM.

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