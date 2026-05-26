Harfanglab n’en faisait pas mystère : depuis le début de l’année, la pépite française de la cyber préparait une levée de fonds. Mais le média indépendant L’Informé a semé la confusion en révélant durant le week-end de la Pentecôte que le fonds étasunien PSG Equity figurait en bonne place pour réaliser l’opération. Une éventualité qui interroge évidemment tous ceux qui ont choisi la solution d’Harfanglab pour son caractère souverain et qui ferait des vagues jusque dans les cercles du pouvoir. L’entrée d’un fonds US ne serait-il pas de nature à compromettre le caractère souverain de la solution ?

Sollicité, l’éditeur a confirmé via sa directrice de la communication Noémie Minster qu’une procédure de levée de fonds était bien en cours mais que « toute communication [était], à ce stade, prématurée ». Néanmoins, Harfanglab a tenu à rassurer en précisant que « quelles que soient les décisions finales, ces opérations financières ne transformeront pas la gouvernance ou la stratégie d’HarfangLab. La majorité des capitaux resteront français, tout comme la recherche et le développement, le siège social et l’équipe de management. » Ouf, on respire !

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