L’éditeur suisse Acronis lance Cyber Frame, une plateforme d’infrastructure hyperconvergée (HCI) et virtualisée (IaaS) conçue pour les prestataires de services : MSP, CSP, hébergeurs et opérateurs. La solution se présente comme une alternative souveraine aux géants étasuniens Broadcom/VMware et Nutanix. Elle est basée sur des technologies OpenStack et KVM optimisées, en collaboration avec Virtuozzo.

Acronis assure que sa tarification est davantage prévisible et les marges de revente renforcées. « Cyber Frame réunit infrastructure, protection et gestion au sein d’une plateforme unique et nativement intégrée. Elle aide ainsi les partenaires à simplifier la complexité et à dégager des marges plus solides sur leurs services d’infrastructure », déclare Gaidar Magdanurov, président d’Acronis, dans un communiqué.

Acronis donne le choix entre un modèle entièrement hébergé dans le cloud ou un modèle hébergé localement chez le partenaire, offrant le contrôle sur l’infrastructure, les coûts, les performances et la localisation des données. « Chaque charge de travail déployée sur Cyber Frame bénéficie nativement de la sauvegarde et de la reprise après sinistre, de la protection contre les menaces et de la sécurité, ainsi que de la supervision et de la gestion à distance (RMM) », assure Acronis. « Cyber Frame est dotée de fonctionnalités adaptées aux modèles économiques des partenaires : support multitenant natif avec isolation des tenants, libre-service client pour le provisionnement des ressources, possibilité de proposer l’offre en marque blanche, intégration transparente avec Acronis Cyber Protect Cloud, et outillage opérationnel aligné sur les flux de travail des prestataires. L’approche sur mesure permet aux partenaires de concevoir des services différenciés, de rationaliser leurs opérations et d’offrir à leurs clients une expérience plus cohérente et efficace ».

Pour rappel, Acronis est une société suisse fondée à Singapour en 2003. Elle possède 15 bureaux dans le monde et emploie des collaborateurs dans plus de 45 pays. Sa solution phare, Cyber Protect, est disponible en 26 langues et est utilisée par plus de 21.000 fournisseurs de services pour protéger plus de 750.000 entreprises.