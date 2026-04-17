L’éditeur français EfficientIP, spécialisé dans l’adressage IP, est racheté par un fonds états-unien, Francisco Partners, pour un montant supérieur à 200 millions d’euros, selon L’Informé. Le fonds Francisco Partners détient déjà d’autres entreprises de l’IT parmi lesquelles : New Relic, GoTo, Heat Software et Orisha (ex DL Software).

EfficientIP a été fondé en 2024 par Jean-Yves Bisiaux et Sylvain Galliano, d’anciens diplômés de l’école Epita. Son activité historique est la fiabilisation des configurations réseau, avec pour coeur d’activité, la gestion et l’automatisation du DDI (DNS, DHCP, IPAM). Cette société stratégique compte notamment les mastodontes Airbus, Air Liquide, Alstrom, Boeing, Desjardins, Netflix, Pfizer, Renault, Valeo et Vinci, parmi ses clients.