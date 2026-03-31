L’Ecole Hexagone va réunir le 10 avril prochain huit expert·e·s, notamment de la Cnil et du GIEC, pour débattre de l’impact de l’IA sur les transitions écologique et sociétale. Cette journée de conférences, organisée par l’école supérieure d’informatique de Courbevoie (92), vise à éclairer les décisions stratégiques des entreprises.

« L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un levier majeur de transformation pour les entreprises mais son développement ne peut être dissocié des enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques qu’elle soulève », affirme Xavier Auzanneau, le directeur général de l’Ecole Hexagone, dans un communiqué. Parmi les enjeux qui seront évoqués : la consommation énergétique, les biais algorithmiques, les exigences réglementaires et l’évolution des compétences.

Pour ce faire, huit intervenant·e·s provenant du monde de la recherche, des institutions publiques et du conseil sont convié·e·s par l’Ecole pour partager des cas d’usage, des retours d’expérience et discuter des cadres réglementaires : Dr Mounia Mostefaoui, climatologue et spécialiste de la modélisation climatique, Hervé Le Treut, climatologue, membre de l’Académie des sciences et du GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Dr Peter Hochet, le directeur général Afrique du bureau d’études Insuco, Eric Delisle, en charge des questions liées aux collectivités, à l’environnement et aux politiques publiques à la Cnil, Aurélien Fenard, directeur de la transformation digitale & données RH chez France Travail, Elodie Waterkeyn, directrice processus et développement RH à l’Agence Lucie, Pierre Monclos, conférencier et auteur sur les RH, l’IA et la transition écologique, et Thierry Cuirot, fondateur de Classe Digitale.

Informations pratiques :