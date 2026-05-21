Selon Gartner, les dépenses mondiales liées à l’intelligence artificielle devraient atteindre 2.596 milliards de dollars en 2026, en hausse de 47% sur un an. Cette progression restera très largement tirée par les fournisseurs technologiques et les hyperscalers, alors que les entreprises utilisatrices n’auraient pas encore pleinement enclenché leur cycle d’investissement.

Le cabinet estime que les dépenses liées à l’IA passeront de 1.765 milliards de dollars en 2025 à 2.596 milliards en 2026, avant de grimper à 3.493 milliards en 2027. Cette nouvelle prévision revoit à la hausse celle publiée en septembre dernier, qui anticipait déjà 1.500 milliards de dollars de dépenses IA en 2025 et le franchissement des 2.000 milliards en 2026.

L’infrastructure concentrera l’essentiel de l’investissement. Gartner l’évalue à 1.432 milliard de dollars en 2026, contre 976 milliards en 2025, soit plus de la moitié des dépenses totales liées à l’IA. Le cabinet y regroupe notamment l’IaaS optimisé pour l’IA, les serveurs IA, les réseaux spécialisés, les semi-conducteurs de calcul et les terminaux intégrant des capacités d’IA. « Dans les prochaines années, le besoin de capacité fera de l’infrastructure IA le premier segment du marché », résume John-David Lovelock, analyste chez Gartner.

Les serveurs optimisés pour l’IA devraient en particulier devenir le principal sous-segment de cette infrastructure, sous l’effet des investissements massifs des fournisseurs cloud pour absorber les charges liées aux modèles génératifs et aux futurs workflows agentiques.

Derrière l’infrastructure, les services d’IA devraient représenter 586 milliards de dollars en 2026, contre 436 milliards en 2025. Les logiciels d’IA progresseraient pour leur part de 283 à 453 milliards de dollars. Les dépenses de cybersécurité IA atteindraient 51,3 milliards de dollars, devant les modèles d’IA eux-mêmes, attendus à 32,6 milliards, les plateformes de data science et machine learning à 29,9 milliards, les plateformes de développement applicatif IA à 8,4 milliards et les données IA à 3,1 milliards.

Gartner relève également ses prévisions de court terme sur les modèles d’IA, désormais attendus en croissance de 110% en 2026, soit 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires. Cette accélération serait liée à l’intégration croissante de l’IA dans les suites logicielles existantes et au développement des agents IA dans les processus métiers.

Mais le cabinet souligne que la vague d’investissement reste encore principalement portée par les grands acteurs de l’industrie. « Jusqu’à présent, les dépenses d’IA ont surtout été tirées par les entreprises technologiques et les hyperscalers », observe John-David Lovelock. « Les entreprises n’ont pas encore pleinement mobilisé leur potentiel de dépense. Cela arrive et 2026 sera l’année du basculement. »

Gartner tempère toutefois les discours sur la transformation par l’IA. Les entreprises privilégieraient encore des initiatives tactiques, centrées sur des gains incrémentaux d’efficacité et de productivité, plutôt que des projets de rupture. « Pour cette raison, les DSI ont du mal à prouver la valeur des investissements IA et à démontrer des résultats métier tangibles », ajoute John-David Lovelock.

Cette accélération des dépenses liées à l’IA tire désormais celles de l’ensemble du marché IT mondial. Gartner a récemment porté à 6.316 milliards de dollars sa prévision de dépenses informatiques pour 2026, contre 6.155 milliards anticipés début février, soit une croissance attendue de 13,5%.