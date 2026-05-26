Le français SiPearl vient d’allumer son microprocesseur (CPU) dédié au supercalcul, à l’intelligence artificielle et aux centres de données. Le processus de validation matérielle et logicielle de Rhea1 va durer 12 semaines. La mise sur le marché du CPU est prévue pour fin 2026.

Avec plus de 61 milliards de transistors, Rhea1 intègre 80 cœurs arm Neoverse V1 dans un seul boîtier. Chaque cœur comprend 2 extensions vectorielles évolutives de 256 bits chacune, 4 piles de mémoire à large bande passante HBM embarquées, 4 interfaces DDR5 prenant en charge 2 DIMM par canal (2DPC) et 104 voies d’interface PCIe Gen5.

Rhea1 est la première génération de CPU européen haute performance et basse consommation. Elle va équiper le module de cluster de CPU de Jupiter, le premier supercalculateur exascale d’Europe, d’une puissance de 1 milliard de milliards de calculs par seconde. Pour rappel, Jupiter appartient à EuroHPC et est hébergé et exploité par le centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne.

« Avec Rhea1, nous remplissons la mission qu’a confiée l’Union Européenne au consortium European Processor Initiative puis à SiPearl : rapatrier en Europe les technologies microprocesseur haut de gamme et les expertises associées », déclare Philippe Notton (cf. photo), le PDG et fondateur de SiPearl, qui estime qu’une « étape historique pour la souveraineté digitale européenne » est franchie. « Depuis le lancement de SiPearl en 2020, nous avons constitué et formé – avec les seniors encadrant les juniors – une équipe d’experts telle qu’il n’en existait plus en Europe depuis le milieu des années 80 », précise-t-il. SiPearl est basée en région parisienne et également implantée à Sophia Antipolis.

SiPearl va exposer Rhea1 lors du prochain salon Vivatech à Paris, du 17 au 20 juin 2026, sur les stands de PwC et de Business France.

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