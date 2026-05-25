Mailinblack poursuit le renforcement de son réseau de distribution. L’éditeur marseillais spécialisé dans la protection des messageries et la sensibilisation aux cybermenaces annonce qu’Actual Systèmes est désormais un distributeur officiel. Déjà partenaire de l’éditeur, le grossiste bordelais aura pour mission de porter plus largement son offre auprès de son réseau de revendeurs.

L’accord vise à accélérer le déploiement de solutions de cybersécurité souveraines auprès des PME et ETI, dans un contexte de hausse des attaques par phishing et ransomware. Dans un premier temps, Actual Systèmes relaiera la suite U-Cyber 360°, une plateforme unifiée de protection alliant prévention, détection et accompagnement face aux risques cyber.

Au-delà de la mise à disposition des licences, Actual Systèmes veut accompagner les partenaires dans la construction et le déploiement de leurs offres managées autour de Mailinblack. Le distributeur met en avant un appui technique et commercial de proximité, avec un interlocuteur dédié, une aide à l’appropriation des solutions et la possibilité d’intervenir en marque blanche auprès des clients finaux.

« Notre rôle de distributeur à valeur ajoutée prend ici tout son sens : simplifier l’accès aux meilleures solutions souveraines du marché, tout en apportant un accompagnement technique et commercial sur-mesure pour faire croître l’activité cyber de nos clients ESN et MSP », souligne dans un communiqué Mathias Gaudry, responsable d’agence Solutions chez Actual Systèmes.

Pour Mailinblack, ce partenariat s’inscrit dans le renforcement de son modèle indirect engagé depuis deux ans et récemment structuré par les nominations de Nicolas Stoyanov comme directeur des partenariats, puis de Vanessa Dahan comme Distribution Business Manager.

Nicolas Stoyanov qualifie Actual Systèmes de « partenaire historique de confiance » et estime que son expertise, combinée à l’offre souveraine de Mailinblack, doit permettre d’accompagner les entreprises « avec un haut niveau d’exigence et d’efficacité ». L’accord avec Actual Systèmes vient compléter les partenariats déjà noués par Mailinblack avec Bouygues Telecom, Arrow, Soft Value ou MCA.