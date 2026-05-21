Le fabricant californien de puces dédiées à l’intelligence artificielle (IA) annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour la quinzième fois consécutive, avec un bénéfice net triplé, à 58,3 milliards de dollars, et un chiffre d’affaires trimestriel augmenté de 85% en glissement annuel, à 81,6 milliards de dollars. Le trimestre suivant de Nvidia s’annonce tout aussi mirobolant, à 91 milliards de dollars de revenus.

L’entreprise de Santa Clara demeure l’un des actifs les plus valorisés au monde, à plus de 5.400 milliards de dollars. A la clôture de Wall Street, le titre de Nvidia a pourtant baissé de 1,3%. Les investisseurs s’interrogent en effet sur la durabilité d’une telle trajectoire. Quand les dépenses en IA des hyperscalers finiront par se stabiliser, il en sera fini d’une telle croissance.

Pour soutenir son bénéfice par action, Nvidia a annoncé un programme de rachat massif d’actions de 80 milliards.

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