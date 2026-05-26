Mister IA ouvre son capital pour accélérer son développement. Le cabinet français spécialisé dans le conseil, la formation et le déploiement opérationnel de l’IA générative annonce une levée de 10 M€ auprès de Momentum Invest, accompagné de 199 Ventures, le véhicule d’investissement lancé par Andréa Bensaid, fondateur d’Eskimoz. Les fondateurs, Vincent et Martin Pavanello (photo), conservent une très large majorité du capital.

Créé en avril 2023, Mister IA revendique déjà 120 collaborateurs, 1.000 clients B2B et 15 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise met aussi en avant une croissance rentable depuis son premier mois d’activité, portée principalement par la recommandation client. Elle accompagne majoritairement des PME et ETI françaises, mais aussi une cinquantaine de grands groupes, parmi lesquels Vinci, Mercedes, Clarins, Thales, Groupama ou la Fédération française de football, ainsi que des acteurs publics comme l’Armée de Terre et des collectivités locales.

Mister IA articule son offre autour de trois métiers : le conseil pour identifier les cas d’usage, choisir les outils et maîtriser les coûts ; la formation, avec plus de 5.000 journées dispensées en trois ans ; et le déploiement d’outils ou d’agents IA directement dans les workflows métiers.

L’opération doit permettre au cabinet d’accélérer son développement commercial en France et en Europe. Mister IA prévoit notamment de recruter une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires au cours des douze prochains mois, sur des profils de consultants IA, formateurs et experts en déploiement opérationnel. La société indique également étudier des opportunités de croissance externe en Europe. Déjà présente à l’international avec des implantations notamment au Maroc et en Suisse, elle intervient dans une dizaine de pays.

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