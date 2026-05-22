A l’occasion de son événement partenaires annuel, le 19 mai dernier, Sophos France a décerné plusieurs prix aux partenaires les plus actifs de son écosystème.

« Ces récompenses reflètent l’engagement exceptionnel de nos partenaires dans la lutte contre les cybermenaces », souligne Emmanuel Gosselin, le directeur des ventes France de Sophos (à gauche sur la photo). « Elles témoignent de la force de notre écosystème partenaire et de notre capacité commune à innover pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients ».

Dans le détail :

Sophos France a récompensé le nantais Dynamips, au titre de partenaire de l’année.

Le groupe AdInfo, prestataire informatique des entreprises de l’ouest de la France, s’est illustré en remportant le prix du partenaire MSP de l’année pour des services gérés en adéquation avec la stratégie de Sophos.

Le japonais Konica Minolta a obtenu le prix du partenaire MDR de l’année pour ses prestations de détection et réponse gérées.

L’équipe du VAD lyonnais Hermitage Solutions était présente en nombre (cf. photo) pour recueillir le prix du distributeur de l’année.

L’intégrateur courbevoisien ZenOps, spécialisé dans la modernisation des infrastructures, a obtenu la palme de contributeur exceptionnel.

CFI Groupe (Compagnie Française Informatique) s’est vu remettre le prix de la campagne marketing exceptionnelle.

Enfin, l’éditeur Easydesk des Hauts-de-France a été nommé partenaire 2026 de Sophos France au niveau Enterprise.

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