Cubbit, SUSE, Elemento Cloud et StorPool Storage ont annoncé, le 15 avril à Berlin, le lancement d’un « pack de reprise après sinistre » souverain, présenté comme une offre européenne intégrée de reprise d’activité pour les environnements critiques. Dévoilée lors de l’European Data Summit de la fondation Konrad-Adenauer, la solution vise les entreprises cherchant à garantir la continuité de leurs opérations même en cas de coupure par un fournisseur non européen.

L’initiative réunit quatre acteurs aux positionnements complémentaires : Cubbit, spécialiste italien du stockage objet compatible S3 et des architectures de stockage distribuées ; SUSE, éditeur allemand de logiciels open source d’entreprise ; Elemento Cloud, société italienne positionnée sur l’orchestration et le pilotage d’infrastructures hétérogènes ; et StorPool Storage, éditeur bulgare de stockage défini par logiciel et à haute performance.

Le quatuor met en avant une pile prête à déployer couvrant notamment le stockage, l’orchestration multi-cloud, le réseau, l’identité, l’observabilité et l’administration. L’objectif affiché est de fournir une voie de repli européenne pour les charges critiques, sans imposer un basculement immédiat de tout le système d’information.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique du Tech Sovereignty Catalogue, vitrine lancée pour mettre en avant des solutions technologiques européennes et réduire les dépendances numériques du continent. L’ensemble s’inscrit aussi dans l’esprit d’EuroStack, qui vise à faire émerger des alternatives technologiques européennes plus intégrées et plus opérationnelles.

Les quatre fournisseurs soulignent aussi le positionnement réglementaire de l’offre, qu’ils estiment compatible avec des cadres comme NIS2, DORA et le RGPD. Selon Cubbit, la pile a déjà été déployée chez un prestataire informatique italien, et d’autres intégrations partenaires sont attendues dans les prochaines semaines.

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