NXO renforce le positionnement de son offre cloud sur les environnements sensibles. L’intégrateur et opérateur vient d’obtenir pour NXO Cloud la certification HDS (Hébergeur de données de santé) v2, couvrant les six activités prévues par le référentiel.

Cette certification permet à NXO Cloud d’héberger et d’exploiter des applications et données de santé dans un cadre conforme aux exigences renforcées du nouveau référentiel HDS. Celui-ci porte notamment sur la sécurité des systèmes d’information, la résilience des infrastructures, la maîtrise de la localisation des données et les conditions de recours à des prestataires tiers.

NXO met en avant une infrastructure conçue pour les usages critiques, avec un haut niveau de disponibilité et de sécurisation. « Cette nouvelle étape s’inscrit dans la volonté de NXO avec NXO Cloud d’accompagner les organisations qui souhaitent exploiter et valoriser leurs données tout en conservant la maîtrise de leur sécurité, de leur disponibilité et de leur souveraineté », souligne Nathalie Magand, directrice générale de NXO.

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Une infrastructure souveraine, opérée en France

L’offre NXO Cloud repose sur des infrastructures localisées en France et opérées par les équipes de l’entreprise. Elle couvre l’IaaS, le stockage, la sauvegarde, la sécurité et le maintien en conditions opérationnelles, avec une supervision 24/7. NXO annonce un SLA de 99,9% et disposait déjà de la certification ISO 27001.

La certification HDS élargit le champ d’utilisation de cette plateforme aux acteurs de la santé et, plus largement, aux organisations manipulant des données particulièrement sensibles. Elle intervient alors que les activités de services managés prennent de l’ampleur chez NXO.

Le groupe emploie environ 1.200 personnes réparties sur une trentaine d’implantations et a réalisé plus de 330 M€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice. Il a également renforcé cette année ses compétences en cybersécurité avec l’acquisition du groupe iDNA.