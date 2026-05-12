NXO annonce le déménagement de son siège social à La Défense. Depuis le 30 mars, l’entreprise est installée aux 8ᵉ et 9ᵉ étages de l’immeuble Belvédère, idéalement situé au cœur du quartier d’affaires, au pied de la Grande Arche.

En choisissant La Défense, NXO affirme son positionnement d’acteur majeur des services et solutions numériques et accompagne sa dynamique de croissance au sein d’un environnement à la fois moderne, stimulant et résolument tourné vers l’innovation.

Ce déménagement marque une étape structurante dans le développement de l’entreprise. Il s’inscrit dans une volonté forte d’offrir une excellente expérience collaborateur, tout en améliorant l’accessibilité du siège pour l’ensemble des collaborateurs, partenaires et clients de NXO. La Défense, hub économique et technologique de premier plan, constitue un cadre particulièrement adapté aux enjeux et aux ambitions du groupe.

Chez NXO, l’environnement de travail est un levier stratégique, en particulier dans un secteur d’activité mobilisant des expertises de pointe sur des technologies en constante évolution. Depuis toujours, l’entreprise porte une attention particulière à la qualité des espaces mis à disposition de ses équipes, afin de favoriser l’innovation, la collaboration et l’excellence opérationnelle, valeurs fondatrices de son ADN.

Les nouveaux locaux ont ainsi été conçus pour répondre à ces objectifs. Ils disposent de nombreux espaces dédiés aux échanges et au travail collaboratif ainsi qu’un show room. Ces aménagements offrent un cadre de travail moderne, fonctionnel et propice au partage d’idées comme à la performance collective.

Ce déménagement marque également le rapprochement d’iDNA avec les équipes NXO. Acquise en février 2026, iDNA est la nouvelle filiale du groupe dédiée au conseil et à l’ingénierie en cybersécurité. En réunissant les équipe de NXO, iDNA et NXO Experts, sa filiale spécialisée dans le conseil et les services, le groupe rassemble désormais ses expertises sur un site unique, favorisant les synergies et la collaboration.

Au-delà du déménagement de son siège, NXO poursuit plus largement une politique ambitieuse d’amélioration des environnements de travail sur l’ensemble du territoire. Depuis plusieurs années, l’entreprise a engagé des projets de déménagement et de réaménagement dans de nombreuses agences régionales, confirmant ainsi son engagement durable en faveur du bien-être de ses collaborateurs et de l’attractivité de ses sites.