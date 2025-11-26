L’ESN Numeryx, à travers son entité Numeryx University, franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement des compétences numériques en annonçant le lancement de 80 nouveaux cursus de formation dédiés à la cybersécurité.

Avec cette initiative, Numeryx confirme son positionnement parmi les acteurs de référence du marché en proposant une offre de formation en cybersécurité à la fois complète et diversifiée, incluant six parcours complémentaires conçus pour répondre aux besoins des entreprises et des professionnels de tous secteurs.

Spécialiste de la formation professionnelle, Numeryx University conçoit des programmes alliant rigueur technique et pédagogie active, dispensés en présentiel ou à distance. Ses formateurs, tous experts de leur domaine, adoptent une approche pragmatique et orientée résultats, favorisant la montée en compétence opérationnelle des apprenants. Certifiée Datadock et Qualiopi, Numeryx University permet à ses clients de bénéficier de plusieurs dispositifs de financement pour un accès simplifié à ses formations.

Membre du Campus Cyber, Numeryx University accompagne les entreprises de toutes tailles dans le renforcement de leur posture de cybersécurité.

Son catalogue couvre l’ensemble des besoins :

  • Formations techniques sur les systèmes, réseaux et solutions de protection,
  • Programmes de sensibilisation destinés aux collaborateurs,
  • Modules avancés autour des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle ou l’informatique quantique,
  • Approches stratégiques liées à la gouvernance, la gestion des risques, ou encore aux normes et cadres réglementaires (ISO 27001, RGPD, etc.).

Yosra Ghalmi, Directrice de Numeryx University, souligne : « Mettre en place un dispositif cyber efficace repose avant tout sur des expertises solides et actualisées. Notre ambition est de permettre à nos clients de renforcer durablement les compétences de leurs équipes cybersécurité, afin qu’elles puissent non seulement anticiper les nouvelles menaces, mais aussi déployer et exploiter les meilleures solutions adaptées à leurs environnements. »

