Le marché mondial du PC a brutalement décroché au troisième trimestre 2026 : les livraisons ont chuté de 20,1% sur un an selon IDC, et de 21,2% selon Omdia. En cause, la hausse des prix des composants et le contrecoup des achats anticipés du premier semestre.

IDC estime à 62,7 millions le nombre de PC livrés, contre 78,5 millions un an plus tôt. C’est le deuxième trimestre consécutif de recul, après une baisse révisée à 3,8% au deuxième trimestre. Les volumes ont également reculé de 9,1% par rapport au trimestre précédent, alors que le troisième trimestre est traditionnellement une saison favorable.

Omdia, dont le périmètre diffère, comptabilise 58,1 millions d’unités, en baisse de 21,2%. Les livraisons de PC de bureau et de stations de travail chutent de 23,5%, à 11,7 millions d’unités. Celles de portables reculent de 20,6%, à 46,4 millions.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Des achats anticipés et des stocks élevés

Les constructeurs et les distributeurs avaient avancé une partie de leurs achats au premier semestre pour se protéger contre l’envolée des coûts de la mémoire et du stockage. Ce mouvement a soutenu temporairement les volumes, avant de laisser le canal avec des stocks élevés et une demande affaiblie. Selon Omdia, la DRAM et les SSD représentent désormais près de 40% du coût d’un PC, contre environ 15% habituellement, après une multiplication par plus de quatre de leurs prix.

La correction frappe particulièrement les trois premiers constructeurs. Lenovo reste leader selon IDC avec 14,9 millions de PC livrés et 23,8% de part de marché, malgré un recul de 22,6%. HP chute de 30,9%, à 10,3 millions d’unités, et Dell de 25%, à 7,6 millions. À eux trois, ils cèdent 4,2 points de part de marché. Apple (-11,3%) et Asus (-8,6%) résistent mieux.

Pas de redressement en vue

La situation pourrait encore se dégrader. Omdia prévoit une nouvelle chute de 24% des livraisons au quatrième trimestre, puis un recul de 7% sur l’ensemble de 2027. IDC souligne de son côté que la persistance de prix élevés, les contraintes d’approvisionnement et la dégradation de l’environnement économique devraient continuer de peser sur le marché.