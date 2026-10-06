Gartner vient de publier l’édition 2026 de son Magic Quadrant consacré à la gestion des API. IBM et Kong trustent le haut du classement, le premier pour sa capacité d’exécution, le second pour la complétude de sa vision. Le classement traduit surtout la montée en puissance de l’IA agentique dans les critères d’évaluation.

Huit des 17 fournisseurs évalués accèdent cette année au carré des Leaders : Boomi, Google, Gravitee, IBM, Kong, Salesforce (MuleSoft), Sensedia et WSO2.

Le groupe de tête évolue sensiblement par rapport à 2025, qui comptait sept Leaders : Axway, Boomi, Google, Gravitee, IBM, Kong et Salesforce. Sensedia et WSO2 y font leur entrée. Axway bascule pour sa part chez les Challengers. Traefik Labs apparaît dans le Quadrant, parmi les acteurs de niche, en remplacement de Solo.io.

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Kong conserve la position la plus avancée sur l’axe de la vision. Gartner salue sa compréhension du passage de la gestion traditionnelle des API à la connectivité IA. Sa feuille de route couvre désormais les API, les flux événementiels, les agents, les grands modèles de langage et les serveurs MCP, avec les fonctions de gouvernance, de mesure et de monétisation associées. Le cabinet relève néanmoins l’absence d’offres verticalisées, une présence géographique encore concentrée sur les États-Unis et l’Europe, et une tarification jugée parfois complexe.

L’IA agentique redéfinit les critères d’évaluation

IBM détrône cette année Google sur la capacité d’exécution. La firme d’Armonk s’appuie sur API Connect, qui réunit passerelle, gestion, tests, portail développeurs et passerelle IA. Gartner met en avant une offre techniquement équilibrée et les investissements consentis pour prendre en charge les nouveaux modèles d’applications mêlant API et agents IA : rationalisation automatisée des API, intégration native de MCP, création de politiques en langage naturel.

Le cabinet tempère toutefois ce positionnement. API Connect reste principalement considéré par les clients déjà présents dans l’écosystème IBM. Gartner pointe aussi une stratégie commerciale encore tournée vers les acheteurs IT traditionnels, au moment où une part croissante des budgets de développement part vers les initiatives IA.

L’édition 2026 reflète plus largement l’évolution rapide du marché sous l’effet de l’IA agentique. Gartner intègre désormais dans son analyse la prise en charge des passerelles IA, des protocoles MCP et Agent2Agent, l’amélioration de la productivité des développeurs par l’IA, ainsi que la fédération de plusieurs passerelles. Les API constituent désormais un socle non seulement pour la modernisation applicative et la monétisation des services numériques, mais aussi pour les programmes d’IA générative et agentique.

Derrière les huit Leaders, AWS, Axway, Microsoft, SAP et Workato sont classés Challengers. Postman et Tyk figurent parmi les Visionnaires, tandis que SmartBear et Traefik Labs occupent le quadrant des acteurs de niche.