Horizons Group et Parthena Consultant annoncent le rapprochement de leurs activités autour des solutions Cegid. Les deux intégrateurs vont réunir leurs expertises et leurs équipes au sein d’une nouvelle organisation, afin de renforcer leur positionnement sur Cegid XRP Flex, XRP Sprint et HR Sprint.

Le nouvel ensemble réunira 35 collaborateurs dédiés aux offres Cegid, soit un doublement des effectifs mobilisés sur cette activité. L’objectif est d’accroître les capacités d’intervention, de renforcer le support et de mutualiser les expertises techniques et fonctionnelles des deux partenaires.

Les deux structures vont progressivement faire converger leurs organisations, leurs expertises et leurs méthodes de travail, afin d’assurer la continuité des projets et de disposer de davantage de ressources pour accompagner les PME et ETI. La gouvernance sera assurée conjointement par Laurent Le Mercier, président de Parthena Consultant, et Patrice Lecomte, président d’Horizons Group (photo). Ce dernier pilotera plus particulièrement les activités de services et de support Cegid ainsi que la convergence des équipes.

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Horizons Group consolide son pôle Cegid

Pour Horizons Group, l’opération prolonge une stratégie de concentration active autour de Cegid. En octobre 2025, l’intégrateur isérois avait repris à Alticap son portefeuille d’une trentaine de clients XRP Flex et XRP Sprint ainsi que les deux collaborateurs associés. Il s’agissait de sa troisième opération de croissance externe en moins de trois ans, après les reprises des activités Cegid XRP Sprint de LSE et XRP Flex de Flexforyou. Horizons Group réalisait alors plus de 90% de ses 3 M€ de chiffre d’affaires avec Cegid et revendiquait une place parmi les trois principaux partenaires XRP Flex français.

Une nouvelle étape dans la consolidation de Parthena

De son côté, Parthena Consultant inscrit ce rapprochement dans une politique de consolidation particulièrement soutenue. Sa précédente opération, le rachat de l’intégrateur Sage X3 ADSI en septembre 2025, était sa quinzième acquisition. Elle avait porté Parthena Consultant à environ 370 collaborateurs et près de 70 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe développe depuis plusieurs années une activité autour de Cegid XRP Flex, mais aussi des solutions Sage, Odoo, Silae et Lucca.

Ce rapprochement intervient enfin dans un contexte de recomposition accélérée du marché des logiciels de gestion. Dans le giron de leur actionnaire Silver Lake, Cegid et Silae sont engagés dans un projet de fusion qui doit naissance à un ensemble réalisant environ 1,6 Md€ de revenus annuels.