Cegid et Silae annoncent leur intention de fusionner pour constituer l’un des principaux éditeurs européens de logiciels de gestion. Valorisé plus de 10 milliards d’euros, le futur ensemble réunira les activités de Cegid dans la comptabilité, la finance et la fiscalité avec la plateforme de paie et de RH de Silae.

Le rapprochement est orchestré par Silver Lake, actionnaire majoritaire de Cegid depuis 2016 et de Silae depuis 2020, qui conservera le contrôle du nouvel ensemble. Selon le Financial Times, celui-ci devrait représenter environ 1,6 milliard d’euros de revenus annuels, Silver Lake en détenant entre 66 % et 75 %.

Un back-office de plus en plus intégré

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Le mouvement prolonge la stratégie engagée par Cegid avec le rachat de Shine fin 2025. Cette acquisition, estimée à plus d’un milliard d’euros, lui avait permis d’ajouter à ses logiciels comptables des fonctions de facturation électronique, de compte professionnel et de paiement. Avec Silae, le groupe complète désormais son dispositif avec une brique paie-RH largement diffusée auprès des experts-comptables.

Silae revendique plus de 6.000 partenaires et produit plus de huit millions de bulletins de paie par mois pour près d’un million d’entreprises. Au total, Cegid, Shine et Silae indiquent servir deux millions de clients finaux et plus de 15.000 cabinets d’expertise-comptable.

L’ambition est de proposer une plateforme couvrant la facturation électronique, la comptabilité, la fiscalité, la paie, les RH et les paiements. Les premières convergences annoncées portent notamment sur l’intégration des services Shine à mySilae et sur une circulation plus fluide des données comptables, financières et sociales. Le futur groupe disposera par ailleurs d’environ 1.400 développeurs, avec l’IA présentée comme l’un des leviers de cette intégration.

Le défi de l’intégration réelle

C’est toutefois dans l’intégration effective de ces différentes briques que se jouera une grande partie de la valeur du rapprochement. L’enjeu sera d’éviter une simple juxtaposition commerciale d’écosystèmes constitués au fil des acquisitions et de donner corps à la promesse d’une plateforme de bout en bout pour les PME et leurs conseils. Un défi d’autant plus important que cabinets comptables, revendeurs et intégrateurs occupent une place centrale dans les modèles de distribution de Cegid comme de Silae.

La nomination de Christian Pedersen à la tête de Cegid, puis du futur groupe, apparaît directement liée à cet enjeu. Ancien responsable de l’innovation et des produits d’IFS, il a auparavant occupé des responsabilités produit chez SAP et passé près de quatorze ans chez Microsoft. Pierre Cesarini conservera pour sa part la direction de Silae et Rico Adlor-Andersen celle de Shine.

L’opération intervient enfin dans un contexte favorable à la consolidation des éditeurs de gestion. La généralisation de la facturation électronique ouvre un vaste chantier de transformation des processus administratifs, tandis que l’IA pousse les éditeurs à décloisonner leurs applications et leurs données. La fusion, soumise aux autorisations réglementaires, doit être finalisée au premier semestre 2027.