L’hébergeur-infogéreur breton Ecritel annonce le rachat de de l’hébergeur varois Hileo. Avec cette nouvelle opération de croissance externe, qui fait suite au rachat de l’hébergeur parisien SimpleRezo en juillet dernier, le groupe continue de renforcer son maillage territorial en l’étendant cette fois à la région PACA.

Hileo, créée il y a une douzaine d’années et basée à Fréjus, s’est spécialisée dans l’hébergement sécurisé et écoresponsable, notamment via le reconditionnement des équipements IT. La société cible principalement les PME avec des offres de cloud et d’hébergement adaptées.

Rejoindre Ecritel permet à Hiléo de bénéficier d’une vaste expertise en cloud souverain, infogérance 24/7, sécurité et résilience, et de ses certifications renforcées (ISO 27001, HDS, PCI-DSS et qualification SecNumCloud en cours). Ecritel opère 12 datacenters en région parisienne, aux Antilles et en Polynésie. La société emploie 250 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 34 M€ en 2024.

Les équipes d’Hiléo restent basées à Frejus. Ses clients conserveront les mêmes interlocuteurs et le même niveau de service. Le rachat devrait leur ouvrir l’accès à un portefeuille de services élargi, notamment en matière de cloud souverain et d’infogérance d’applications critiques.