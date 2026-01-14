À l’ère de la mobilité généralisée, les terminaux mobiles représentent une surface d’attaque critique pour les organisations. Ces dernières années, les cybercriminels ont adapté leurs techniques pour cibler directement les utilisateurs via leurs smartphones, exploitant des vecteurs comme le phishing mobile, le smishing, les attaques par QR code ou encore les applications malveillantes. Face à ce constat, bconnex renforce son positionnement en cybersécurité mobile grâce à une collaboration stratégique avec Lookout, acteur de référence sur le marché de la Mobile Threat Defense (MTD).

Des menaces en constante évolution : le facteur humain au centre de la cible

Les menaces actuelles ne se contentent plus d’exploiter des vulnérabilités techniques. Elles sont de plus en plus orientées vers l’humain. Les attaques de type « human-directed » ciblent les comportements et la psychologie des utilisateurs mobiles, avec des approches de plus en plus personnalisées et sophistiquées.

Selon Lookout, les terminaux mobiles sont désormais les premiers vecteurs de compromission des données. La menace est d’autant plus forte que le canal utilisé influe directement sur la vigilance de la victime. Une attaque par SMS (smishing), par exemple, bénéficie d’un sentiment d’urgence et d’une réactivité qui lui sont propres : le temps de réponse moyen à une telle attaque est de seulement 90 secondes, contre 90 minutes pour un email de phishing. Ce facteur de rapidité, couplé à des messages de plus en plus crédibles, entraine un risque toujours plus important pour les utilisateurs.

Lookout : une technologie de référence pour la défense mobile

Lookout propose une solution complète de Mobile Endpoint Security, intégrant :

Une détection en temps réel des menaces mobiles (phishing, attaques réseau, vulnérabilités OS, apps malveillantes),

Une protection comportementale alimentée par l’intelligence artificielle et une base de données de plusieurs millions d’événements de menaces,

Une intégration fluide dans les écosystèmes existants (SIEM, XDR, UEM),

Un reporting détaillé et actionnable pour les équipes de sécurité.

bconnex : des services managés pour sécuriser la mobilité des entreprises

Grâce à son expertise IT et à une connaissance fine des environnements clients, bconnex accompagne ses partenaires dans le déploiement, la supervision et l’optimisation de la solution Lookout, au travers d’une offre de services managés complète.

Les services managés bconnex incluent :

Audit et cadrage de la stratégie de sécurité mobile,

Déploiement maîtrisé de la solution Lookout sur l’ensemble des flottes mobiles (iOS et Android),

Supervision continue des alertes et incidents via un centre de services dédié,

Réponse aux incidents en coordination avec les équipes IT internes ou externes,

Sensibilisation des utilisateurs pour réduire le facteur de risque humain,

Support technique et reporting régulier pour garantir la performance et l’adhésion à la politique de sécurité.

Une collaboration stratégique au service des organisations

La synergie entre la solution de protection mobile avancée de Lookout et l’expertise de bconnex en services managés permet aux entreprises de bénéficier d’une protection mobile clé en main, évolutive et adaptée à leurs enjeux métiers.

Cette approche combinée permet :

Une réduction significative des risques liés aux terminaux mobiles,

Un renforcement de la conformité face aux exigences réglementaires (RGPD, politique SSI, etc.),

Une meilleure résilience opérationnelle, sans surcharge pour les équipes IT.

Dans un contexte où la mobilité devient un canal d’attaque prioritaire pour les cybercriminels, la sécurisation des terminaux mobiles n’est plus une option. Grâce à sa collaboration avec Lookout, bconnex est aujourd’hui en mesure d’offrir une réponse intégrée, managée et parfaitement adaptée aux enjeux de cybersécurité mobile des entreprises.