Alors que le monde a généré 62 millions de tonnes de déchets électroniques en 2024, bconnex propose une alternative au cycle habituel du tout-jetable pour les micro-casques audio professionnels.

Un équipement souvent négligé, un impact sous-estimé

Avec la généralisation du travail hybride, les casques audio professionnels sont devenus incontournables dans les parcs IT des entreprises. Pourtant, leur gestion reste un angle mort des politiques de numérique responsable. Coussinets usés, batterie en perte d’autonomie, problème d’appairage Bluetooth : des pannes courantes qui aboutissent trop souvent à un remplacement systématique, alors qu’elles relèvent simplement de l’entretien ou de la réparation.

Ce réflexe a un coût. Selon l’ADEME et l’Arcep, la fabrication représente environ 80 % de l’empreinte carbone d’un équipement numérique. Remplacer un casque encore réparable, c’est donc ignorer l’essentiel de son impact environnemental, déjà engagé à la production.

Une offre de service circulaire, depuis Saint-Malo

Pour répondre à cette problématique, bconnex a développé « Casque as a Service » : un service externalisé de nettoyage, réparation et reconditionnement de casques professionnels, opéré depuis un atelier dédié basé à Saint-Malo.

Le principe est simple. L’entreprise expédie ses casques et choisit le niveau d’intervention selon l’état du matériel : nettoyage ou remplacement des coussinets, réparation complète avec garantie 12 mois, ou rachat du parc de casques. Dans tous les cas, la gestion de la DEEE est assurée par bconnex.

Les casques remis en état peuvent être réattribués à de nouveaux collaborateurs avec les mêmes garanties d’hygiène et de performance qu’un modèle neuf. Et lorsqu’un remplacement est nécessaire, bconnex peut fournir des casques reconditionnés issus de son propre circuit.

Économies et responsabilité environnementale, sans compromis

Acquérir ou remettre en service un produit reconditionné permet de réduire l’impact carbone de 43 à 97 % par rapport au neuf, selon les catégories d’équipements (ADEME, 2022). À l’échelle d’un parc de plusieurs centaines de casques, le gain est significatif, tant sur le plan environnemental que sur celui des coûts d’achat et de gestion administrative.

« Chaque casque est traité au juste niveau, sans remplacement inutile. L’objectif est de garder chaque équipement dans la boucle le plus longtemps possible, au bénéfice de l’entreprise comme de l’environnement », résume l’équipe bconnex.