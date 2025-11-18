Par Sébastien Reverdy, CEO de Bconnex

2025 marque un tournant pour la gestion des actifs informatiques (ITAM). Avec l’augmentation des cyberrisques, le durcissement des réglementations et la pression croissante pour réduire les émissions, l’ITAM ne consiste plus seulement à tenir l’inventaire à jour : il s’agit désormais de mettre en place des infrastructures et des flux de travail résilients et responsables.

Les trois défis pesant aujourd’hui sur la gestion des actifs informatiques

La sobriété numérique devient une attente fondamentale en matière de RSE

Les parcs informatiques représentent une part croissante des émissions de scope 3. De la production à la logistique en passant par la fin de vie, chaque terminal a un coût carbone et dans de nombreuses entreprises, le nombre d’appareils par employé continue d’augmenter, ce qui accentue encore davantage l’impact négatif sur l’environnement. En parallèle, les clients, investisseurs et organismes de réglementation réclament toujours plus de transparence et des progrès mesurables.

Les menaces liées à la cybersécurité sont plus complexes et davantage réglementées.

Alors que le télétravail et le travail hybride deviennent la norme, que les cyberattaques se multiplient et que le nombre d’appareils par employé augmente, les appareils non gérés ou mal configurés constituent des vulnérabilités importantes. Cependant, le défi n’est pas seulement technique, il est désormais également réglementaire, et pas seulement dans l’UE. Entre NIS2, DORA et ISO 27001:2022, l’ITAM est officiellement soumis à des exigences de conformité. Par conséquent, les organisations doivent aujourd’hui savoir exactement ce qui est déployé, sécuriser les appareils mobiles et les terminaux, mais aussi suivre les incidents liés au matériel et les temps de réponse.

Les cycles de renouvellement des appareils s’accélèrent, souvent pour de mauvaises raisons

Alors que les fabricants lancent de nouveaux modèles à un rythme plus rapide que jamais, de nombreux appareils sont remplacés non pas parce qu’ils sont défectueux, mais parce qu’ils sont mal configurés, sous-utilisés, mal suivis ou pire encore, parce qu’ils ne sont tout simplement plus les derniers modèles. Par conséquent, sans une visibilité précise et bien gérée du cycle de vie, les parcs informatiques deviennent des centres de coûts au lieu de constituer des moteurs de valeur, sources de gaspillage inutile et risques liés à la sécurité (en raison de systèmes obsolètes). Le résultat ? Une durée de vie plus courte des appareils, des coûts plus élevés, davantage d’émissions et davantage de failles exploitables par les cybermenaces.

Étant donné que la sobriété numérique devient une attente fondamentale en matière de RSE, que les menaces liées à la cybersécurité sont plus complexes et plus réglementées, et que les appareils sont renouvelés plus rapidement que jamais, il est essentiel d’utiliser des outils qui permettent d’avoir une vision globale de ces aspects. Une gestion durable des actifs informatiques comme levier d’efficacité, de réputation et de sécurité. L’ITAM a longtemps été considéré comme une fonction de support technique. Toutefois, face au durcissement des réglementations et aux attentes croissantes des clients, des employés, des investisseurs et de la société, l’ITAM ne peut plus se limiter à l’approvisionnement et à la maintenance. Aujourd’hui, il s’agit d’une fonction stratégique qui, lorsqu’elle est gérée de manière durable, devient un puissant levier commercial.

Les trois principaux impacts d’une stratégie ITAM bien exécutée

Un moteur de l’efficacité opérationnelle

Une gestion durable des actifs informatiques ne se limite pas à la réduction des émissions de carbone et des déchets électroniques. Elle commence par la visibilité et le contrôle (des actifs, des données et des décisions). Il en résulte une flotte plus légère et plus intelligente, ainsi qu’une charge administrative allégée pour les équipes informatiques et d’assistance. Moins de ressources gaspillées, moins de tickets d’assistance et un meilleur retour sur investissement pour l’ensemble de la flotte informatique.

Une base pour la sécurité dès la conception

La sécurité ne se résume pas à des pare-feu et des mots de passe. Elle consiste également à connaître le contenu de votre infrastructure. En effet, chaque appareil est un point d’entrée potentiel, en particulier s’il est inconnu, non géré ou obsolète. En ce sens, une gestion robuste des actifs informatiques (ITAM) joue un rôle crucial.

Un autre regard pour des choix informatiques plus écologiques

L’informatique durable ne se limite pas à la réparation ou au recyclage des appareils. Il s’agit de repenser la manière dont nous les gérons de bout en bout. Ce qui, dans le domaine de la gestion des actifs informatiques (ITAM), signifie intégrer la durabilité à chaque étape du cycle de vie des appareils. Une stratégie responsable de gestion du parc informatique doit aller au-delà de la maintenance de base. Elle doit intégrer des considérations environnementales et sécuritaires, depuis l’achat jusqu’à la fin de vie.

Une approche ITAM véritablement durable comprend :

Acheter des appareils reconditionnés lorsque cela est approprié, sans compromettre la sécurité ou la facilité d’utilisation.

Prolonger la durée de vie des appareils grâce à une meilleure configuration, une meilleure affectation et un meilleur suivi de leur utilisation.

Réparer les appareils tout au long de leur cycle de vie, et pas seulement lorsqu’ils tombent en panne.

Protéger les appareils physiquement et numériquement afin de réduire les pertes et d’augmenter leur longévité.

Recycler et réutiliser les appareils en fin de vie, grâce à des processus certifiés et transparents.

Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) tels que la durée de vie moyenne, la réparabilité, le taux de réutilisation et l’empreinte carbone.

Le bon outil pour la gestion du parc informatique peut également être utilisé pour surveiller le cycle de vie moyen de chaque type d’appareil, la part des appareils reconditionnés utilisés dans les différents services, le taux de retour et de reconditionnement réussi après utilisation et le taux de réparation pour tous les appareils et tous les services. Ce type de visibilité contribue à réduire l’impact environnemental tout en améliorant la rentabilité et la conformité. Cela permet non seulement de mieux préserver la planète, mais aussi de mettre en place des opérations plus intelligentes, plus propres et plus sûres.

Comment mettre en œuvre une stratégie ITAM responsable et sécurisée

Une gestion durable et sécurisée des actifs informatiques ne s’improvise pas. Elle nécessite des processus structurés, des outils adaptés et des indicateurs clairs pour suivre les performances et l’impact. Voici comment commencer à élaborer ou améliorer sa propre stratégie. Le premier changement à opérer consiste à gérer les actifs tout au long de leur cycle de vie, et pas seulement pendant les phases d’achat ou d’assistance. Chaque étape compte, de l’achat à l’utilisation quotidienne, de la réparation à la réutilisation ou au recyclage/reconditionnement.

Intégrer la cybersécurité dans chaque décision relative à la gestion des actifs informatiques

La sécurité doit être intégrée dans chaque action ITAM, en particulier en 2025, où la conformité et la cyberrésilience sont désormais attendues. La cybersécurité est désormais une exigence stratégique et une priorité pour tous les secteurs. La directive NIS2 et les réglementations DORA imposent des obligations strictes, notamment aux prestataires de services informatiques. La norme ISO 27001 (même dans l’UE) et le RGPD restent des piliers essentiels pour structurer la cyberrésilience. En fin de compte, les organisations doivent désormais sécuriser leurs appareils et être en mesure de prouver comment elles s’y prennent. Une gestion responsable des actifs informatiques (ITAM) est un système vivant. Elle doit être surveillée, optimisée et ajustée au fil du temps. Un bon outil ne se contentera pas de suivre les appareils, il aidera à mieux gérer son parc, que ce soit du point de vue des appareils, des utilisateurs, de la durabilité ou de la cybersécurité.

En 2025, la gestion responsable des actifs informatiques n’est plus un simple atout, mais une nécessité. Quels sont les enjeux ? Le retour sur investissement, la conformité, la cybersécurité et la réputation d’une entreprise en tant qu’employeur et prestataire de services responsable. Pourtant, de nombreuses organisations continuent de considérer la gestion des actifs informatiques comme un ensemble de tâches ponctuelles : commander, attribuer, remplacer, éliminer. Cependant, dans le contexte actuel, cela ne suffit plus.

Une gestion durable des actifs informatiques (ITAM) est un processus continu, et non une simple liste de tâches à accomplir. Il s’agit d’anticiper les besoins, de prolonger la durée de vie des appareils et d’aligner les opérations sur les objectifs à long terme, de la réduction des émissions de carbone à la protection des données et des utilisateurs. Les entreprises qui réussissent à mettre en place des flux de travail informatiques durables sont celles qui n’attendent pas les réglementations ou les urgences. Elles investissent dans la visibilité, la culture et l’alignement, et font de la responsabilité numérique un objectif commun.

L’avenir de l’ITAM réside dans la convergence entre les outils, les équipes et les valeurs. Il est temps d’arrêter de gérer les actifs de manière cloisonnée et de commencer à construire des infrastructures plus intelligentes, plus écologiques et plus sûres. Il est donc indispensable d’intégrer deux indicateurs simples, mais puissants : la sécurité et l’impact environnemental.

