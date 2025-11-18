Axonaut, logiciel français de gestion dédié aux petites entreprises, annonce le lancement du premier MCP (Modèle Contexte Protocole) intégré à un logiciel de facturation.

Le MCP Axonaut agit comme une passerelle entre la plateforme et les agents IA tels que ChatGPT, Mistral ou Claude. Son objectif : combiner la puissance de ces intelligences artificielles avec les fonctionnalités d’Axonaut pour simplifier et automatiser le quotidien de ses 189 000 utilisateurs.

Concrètement, le MCP permet d’exploiter un compte Axonaut grâce au langage naturel. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec leur outil de gestion comme si c’était un collaborateur à part entière dans l’entreprise. Par exemple, après une phase de paramétrage, un entrepreneur peut envoyer un message sur WhatsApp pour connaître l’état de sa prospection et recevoir la liste des clients à relancer.

En réunissant facturation, CRM, devis et comptabilité, Axonaut élargit son champ d’action et fait évoluer la gestion d’entreprise vers une approche conversationnelle. Les tâches administratives complexes deviennent ainsi de simples requêtes en langage naturel.

Axonaut ouvre dès aujourd’hui un programme bêta destiné à accompagner ses utilisateurs dans la découverte du MCP Axonaut. Durant cette première phase, l’outil fonctionnera en lecture seule, garantissant une consultation et une analyse des données en toute sécurité, sans risque de modification accidentelle.

Les retours des participants permettront d’affiner l’expérience utilisateur avant la sortie de la version 2, prévue pour janvier 2026. Celle-ci introduira progressivement les fonctionnalités de création et de mise à jour de données, à l’exclusion des suppressions jugées trop sensibles.

“Mettre l’IA à disposition directement dans le compte est une étape logique pour les logiciels de gestion. Les agents IA prennent aujourd’hui une place essentielle dans le monde professionnel : ils simplifient les tâches et améliorent la productivité. Chez Axonaut, nous œuvrons pour faciliter le quotidien des petites entreprises et l’intégration des agents IA s’inscrit pleinement dans cette mission. – Dr Walid Younes, Chercheur et Responsable R&D en IA chez Axonaut.