Axonaut, logiciel français de gestion dédié aux petites entreprises, annonce le lancement du premier MCP (Modèle Contexte Protocole) intégré à un logiciel de facturation.

Le MCP Axonaut agit comme une passerelle entre la plateforme et les agents IA tels que ChatGPT, Mistral ou Claude. Son objectif : combiner la puissance de ces intelligences artificielles avec les fonctionnalités d’Axonaut pour simplifier et automatiser le quotidien de ses 189 000 utilisateurs.

Concrètement, le MCP permet d’exploiter un compte Axonaut grâce au langage naturel. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec leur outil de gestion comme si c’était un collaborateur à part entière dans l’entreprise. Par exemple, après une phase de paramétrage, un entrepreneur peut envoyer un message sur WhatsApp pour connaître l’état de sa prospection et recevoir la liste des clients à relancer.

En réunissant facturation, CRM, devis et comptabilité, Axonaut élargit son champ d’action et fait évoluer la gestion d’entreprise vers une approche conversationnelle. Les tâches administratives complexes deviennent ainsi de simples requêtes en langage naturel.

Axonaut ouvre dès aujourd’hui un programme bêta destiné à accompagner ses utilisateurs dans la découverte du MCP Axonaut. Durant cette première phase, l’outil fonctionnera en lecture seule, garantissant une consultation et une analyse des données en toute sécurité, sans risque de modification accidentelle.

Les retours des participants permettront d’affiner l’expérience utilisateur avant la sortie de la version 2, prévue pour janvier 2026. Celle-ci introduira progressivement les fonctionnalités de création et de mise à jour de données, à l’exclusion des suppressions jugées trop sensibles.

 

“Mettre l’IA à disposition directement dans le compte est une étape logique pour les logiciels de gestion. Les agents IA prennent aujourd’hui une place essentielle dans le monde professionnel : ils simplifient les tâches et améliorent la productivité. Chez Axonaut, nous œuvrons pour faciliter le quotidien des petites entreprises et l’intégration des agents IA s’inscrit pleinement dans cette mission. – Dr Walid Younes, Chercheur et Responsable R&D en IA chez Axonaut.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Axonaut déploie son Compte Pro pour les TPE
Axonaut, acteur majeur de la transformation numérique des petites entreprises, annonce le lancement de son Compte Pro et des cartes de paiement totalement gratuits pour ses 140 000 utilisateurs. Inclus dans l’abonnement au logiciel Axonaut,...

Axonaut se connecte à Peppol et accélère son expansion en Belgique
L’éditeur français de logiciel de gestion Axonaut annonce sa connexion à Peppol, le réseau européen dédié à la facturation électronique. Une étape stratégique alors que la Belgique s’apprête à rendre la e-facturation obligatoire pour près...

Recouvrement d’impayés : Une solution efficace pour les TPE
Axonaut a intégré un service de recouvrement directement dans son interface de facturation, permettant à ses clients de solliciter un huissier en quelques clics sans quitter le logiciel. Cette innovation est rendue possible grâce à...

Axonaut obtient son immatriculation et devient officiellement Plateforme Agréée (PA)
Axonaut, le logiciel de gestion dédié aux TPE et PME françaises, annonce son immatriculation (PA n°0110) en tant que Plateforme Agréée pour la facturation électronique. Attribuée et contrôlée par l’État, cette immatriculation garantit qu’à compter...

L’ERP Axonaut simplifie la gestion des artisans du BTP
Axonaut, éditeur de solutions de gestion à destination des TPE/PME, présente sa solution ERP à destination des artisans du secteur du BTP. Intégrant des fonctionnalités pratiques et simples d’utilisation, cette solution prend en compte les spécificités...