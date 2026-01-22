Atos a publié ses chiffres préliminaires et non audités pour l’exercice 2025, faisant état d’un chiffre d’affaires d’environ 8 Md€, en baisse de 16% par rapport aux 9,6 Md€ de 2024, mais conforme aux objectifs fixés dans le cadre de son plan de redressement Genesis.

La contraction de l’activité se poursuit, mais à un rythme moins marqué en fin d’année. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires recule de 9,3 % à 2 Md€. La baisse était de -10,5% au troisième trimestre et -15,2% sur les 9 premiers mois de 2025.

La division Atos, affectée par les pertes et sorties volontaires de contrats, voit son chiffre d’affaires reculer de 9% à 1,73 Md€ au quatrième trimestre. Celui d’Eviden chute de 11,2% à 265 M€, faute de contrat majeur pour HPC, l’entité calcul haute performance, désormais cédée à l’État.

Sur l’ensemble de l’exercice, la division Atos enregistre un chiffre d’affaires de 6,96 Md€ en baisse 16,2% et Eviden de 1,03 Md€ en hausse de 6,7%.

Le principal point positif concerne la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 340 M€, soit plus de 4 % du chiffre d’affaires, contre environ 2 % un an plus tôt. La situation de trésorerie reste solide, à 1,7 Md€ fin décembre, malgré une consommation de cash de 327 M€ sur l’année.

Enfin, Atos souligne une accélération des prises de commandes en fin d’exercice, avec un ratio book-to-bill de 122 % au quatrième trimestre, traduisant une reprise commerciale progressive. Ce ratio atteint 229% pour Eviden, soutenu par la signature du contrat du supercalculateur Alice Recoque. Les objectifs détaillés pour 2026 seront présentés lors de la publication des comptes audités, le 6 mars.